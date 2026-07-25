Nevrijeme širom Grčke: Jaka oluja pogodila Atinu, zabilježeno desetine hiljada udara groma

Oluja sa jakim vjetrovima i kišom pogodila je u petak po podne dio Grčke i glavni grad, Atinu, i donijela probleme stanovnicima i turistima, prenose grčki mediji.

Značajne količine padavina zabilježene uglavnom u centralnoj i sjevernoj kopnenoj Grčkoj, a Nacionalna opservatorija u Atini zabilježila je desetine hiljada udara groma.

Skele stambene zgrade srušile su se na nadzemnu dalekovodnu mrežu u Pireju zbog nevremena, a poruke upozorenja primili su i stanovnici Larise, Ftiotide i ostrva Evija i Skiros.

Najveće količine padavina zabilježene u Tesaliji, centralnoj Grčkoj (Evija i Atika), kao i u dijelovima Peloponeza, Epira i Makedonije, posebno na Halkidikiju.

Brzina vetra u Ilionu, Atika, prešla je 50 kilometara na sat, a promjena vremena na Olimpu donijela je intenzivan grad.

Loše vrijeme je izazvalo probleme u Ftiotidi, jer se krov otkinuo u Makrakomiju, dok su stabla padala pod naletom oluje.

(sputnik srbija)