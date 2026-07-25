Oteo Nataliju (11) pa se 20 dana skrivao u polju suncokreta: Prijeti mu najteža kazna

Najtežu mjeru pritvora "zadržavanje u pritvoru" odredio je Okružni sud u Varni za 40-godišnjeg Asena Simeonova, koji je oteo 11-godišnju Nataliju iz sela Konstantinovo kod Varne, nakon čega je policija za njima tragala više od 20 dana.

On ostaje trajno u pritvoru, jer prema riječima sudija postoji dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pretpostaviti da je izvršio krivična djela za koja je optužen. Sa blažom mjerom, Simeonov bi mogao da pobjegne ili da izvrši drugo krivično djelo, s obzirom na to da se prije hapšenja skrivao 24 dana.

Pred sudom, Simeonov je izjavio da traži blažu mjeru kako bi bio na slobodi i brinuo o svom ujaku. Odluka suda se može žaliti u roku od tri dana Apelacionom sudu.

Natalija je pronađena nepovređena. Dijete je sve vreme bilo sa Asenom - bivšim partnerom njene majke. Muškarac je uhapšen u selu Ovčarovo kod Šumena, 80 km od mjesta gdje su nestali. Policijske ekipe, koje su već bile u toj oblasti zbog potrage za njim, uhapsile su ga bez otpora.

Nije pružio nikakav otpor prilikom hapšenja. Najteža optužba protiv Simeonova je za otmicu maloljetnog lica, izvršenu u uslovima opasnog povrata (recidiva). Ako se njegova krivica dokaže na sudu, zakon predviđa kaznu od 10 do 20 godina zatvora ili doživotni zatvor.

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Tokom ovih više od 20 dana, Asen Simeonov se skrivao uglavnom u suncokretovim i drugim poljoprivrednim poljima duž železničke pruge između Varne i Sofije. Policija je objasnila da je tokom dana koristio gustu vegetaciju kako bi ostao neprimećen, a kretao se uglavnom noću.

Pred istražiteljima, uhapšeni je izjavio da je motiv otmice povezan sa njegovim ličnim odnosima sa majkom djevojčice.

Simeonov je višekratno osuđivan. Još 2006. godine identifikovan je kao počinilac krađe, a njegov kriminalni dosije uključuje i druga krivična djela.

Izrazio je kajanje zbog svog djela i uveravao da se sve vreme brinuo o Nataliji. Svom advokatu je rekao da djevojčicu voli kao svoju ćerku i da je odgaja od njene treće godine. Razlog zašto ju je oteo bio je da ucjenjuje njenu majku kako bi mu platila

(telegraf)