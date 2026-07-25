Tramp: Kada ja odem, svi ćete bankrotirati

Američki predsjednik Donald Tramp prisustvovao je sinoć večeri dopisnika Bijele kuće, koja je održana tri mjeseca nakon što je aprilski događaj, priređen istim povodom, prekinut zbog oružanog incidenta ispred hotela u kojem se održavao.

Tramp je tokom jednočasovnog govora uglavnom zadržao šaljiv ton, ali je istovremeno kritikovao ono što naziva "medijima lažnih vijesti", kao i pojedine novinare i političke protivnike.

Predsjednik SAD je u obraćanju prisutnima ocenio da mediji u velikoj mjeri zavise od njegovog prisustva u javnosti.

"Kada ja odem, svi ćete bankrotirati. Vaš poslovni model će biti završen", rekao je Tramp, a zatim nakratko stavio kačket sa natpisom "Tramp 2028".

Ovogodišnja svečanost održana je u hotelu "Valdorf Astorija" u Vašingtonu, nakon što je u aprilu naoružani muškarac pokušao da prođe kroz bezbjednosni punkt ispred hotela "Vašington Hilton", kada je američka Tajna služba otvorila vatru i zaustavila napadača, prenosi CBS njuz.

Tramp je tokom govora u šaljivom tonu komentarisao odnos sa medijima, navodeći da među prisutnim novinarima ima "mnogo ljudi koje voli, neke koje uopšte ne voli, ali većinu poštuje".

On je rekao i da je odustao od dijela govora koji je prvobitno pripremio za aprilsku večeru.

"Htio sam da ih oštro napadnem, ali sam morao da odustanem od toga", rekao je Tramp kroz šalu.

Govoreći o bezbjednosnim mjerama nakon aprilskog incidenta, predsjednik SAD se našalio na račun novinara koji su nosili pancire.

"Znam da nije bilo lako pronaći cipele koje bi išle uz pancir, koji mnogi ljudi nisu željeli da nose jer bi radije umrli nego da izgledaju 20 kilograma teže", rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz.

Tokom večeri se šalio i na račun američkog ministra zdravlja i socijalnih usluga Roberta F. Kenedija Mlađeg, poznatog kao RFK Mlađi.

"Nadam se da su svi uživali u svojim veoma ukusnim goveđim filetima", rekao je Tramp i dodao u šali da je Kenedi navodno "pregazio kravu svojim kolima, isjekao je i donio je ovdje".

Dodao je i da je Kenedi predložio pred‌jelo od mesa rakuna stradalog na putu, ali da je ta ideja odbijena.

Predsjednica Udruženja dopisnika Bijele kuće i viša dopisnica CBS njuza iz Bele kuće Veiđija Đijang poručila je da postoji razlika između kritike medija i pokušaja njihovog potkopavanja.

"Jedno je zdravo i čini nas boljima, a drugo je upravo ono što su osnivači željeli da spriječe", rekla je ona.

Tokom večeri nastupio je i mađioničar Oz Perlman, koji je izveo nekoliko trikova pred zvanicama, uključujući pogađanje iznosa novca u novčaniku vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša.

Organizatori su saopštili da su ove godine uvedene znatno strože mjere bezbjednosti.

Gosti su morali da prođu višestruke provjere i pokažu jedinstveni QR kod i važeći identifikacioni dokument kako bi ušli u salu.

Direktor Tajne službe Šon Kuran rekao je da se svaka lokacija na kojoj boravi predsjednik posebno procjenjuje sa bezbjednosnog aspekta, dok su zvaničnici upozorili da je broj prijetnji pod zaštitom Tajne službe od početka godine porastao za gotovo 40 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Svečanost je sinoć, uz pojačane mjere bezbjednosti, održana u manjem prostoru hotela "Valdorf Astorija" u Vašingtonu.

"Večeras je naša poruka sljedeća: Vratili smo se. Nećemo biti zastrašeni", rekla je predsjednica Udruženja dopisnika Bele kuće Veiđija Đijang, dodajući da novinari neće dozvoliti da "akt nasilja ima poslednju riječ".

Tokom ceremonije, Udruženje dopisnika je odalo priznanje pripadniku Tajne službe koji je tokom aprilskog incidenta pogođen u zaštitni prsluk, kao i osoblju hotela "Vašington Hilton" zbog njihove reakcije tokom napada.

Iako je običaj da se predsjednici obraćaju na godišnjoj večeri dopisnika Bijele kuće, Trampov jučerašnji govor je bio prvi koji je on održao povodom tog događaja u bilo kom od svoja dva mandata, podsjeća "Gardijan" i ističe da je Tramp bojkotovao ovaj događaj u svom prvom mandatu i godinama upućivao kritike novinarima, uključujući mnoge koji su bili prisutni na sinoćnoj večeri.