Tramp i 2028. godine?

Američki predsjednik Donald Tramp na odgođenoj je večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće uputio oštre kritike medijima, ali je dio govora iskoristio i za šale te pomirljivije poruke. Svečanost, kojom se slavi sloboda medija, održana je tri mjeseca nakon što je prvobitni događaj otkazan zbog pucnjave.

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Kritike, šale i poziv na raspravu

Iako su mnogi dopisnici očekivali da će Tramp oštro osuditi medije, njegov jednosatni govor imao je promjenjiv ton. U nekim je trenucima bio srdačan i pomirljiv. Našalio se da je "drugi put uvijek bolje" i dodao kako poštuje "većinu" prisutnih novinara. "Kao što sam rekao prije tri mjeseca, predstava se mora nastaviti", izjavio je Tramp.

S druge strane, optužio je mnoge prisutne da pate od "sindroma Trampovog poremećaja" i uputio direktne uvrede nekolicini novinara. Lični napadi proširili su se i na demokratske političare i poznate osobe. U jednom je trenutku izjavio: "Ovo je zaista najveća grupa ljudi sa 'sindromom Trampovog poremećaja' ikad okupljena na jednom mjestu".

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Predsjednik se našalio da će medijska industrija propasti nakon njegova odlaska s dužnosti jer "neće imati o čemu izvještavati", a zatim je stavio kapu s natpisom "Tramp 2028" i poručio da će se kandidirati za još jedan mandat.

U govoru je takođe pozvao Amerikance da poštuju slobodu govora. "Svoje nesuglasice ne rješavamo mecima, već otvorenom i energičnom raspravom. I nikakav poremećeni gubitnik s pištoljem to nikada neće promijeniti. Ne smijemo dopustiti da se to ikada dogodi", rekao je.