Tramp zaprijetio Briselu: Skupo ćete platiti kaznu "Guglu"

Rekordna kazna od 890 miliona evra, koju je Evropska komisija izrekla američkom tehnološkom gigantu "Guglu", razljutila je predsjednika SAD Donalda Trampa.

Nauka i tehnologija Gugl mora da plati kaznu od 890 miliona evra

"Sjedinjene Američke Države nisu evropska 'KASICA PRACICA', niti ćemo dozvoliti da to budu. Neka ova objava posluži kao zvanična potvrda da ćemo odmah pokrenuti istragu po članu 301 o praksi 'PLjAČKANjA' američkih kompanija, a samim tim i američkih poreskih obveznika. Evropska unija će platiti veoma visoku cijenu za ovo nezakonito i krajnje neetično ponašanje na koje sam ih iznova i iznova upozoravao", zapretio je Tramp na svojoj platformi Trut soušl.

Šef Bijele kuće je dodao da očekuje da će "kazne biti u potpunosti poništene", a istovremeno je najavio i nove kaznene carine Briselu.

Kada se uporede poslovni rezultati "Gugla" i ekonomski pokazatelji Evropske unije, kazna od više stotina miliona evra brzo gubi na težini naspram Trampovih carina.

Naime, "Bild" je izračunao da je matična kompanija "Gugla", "Alfabet", u drugom kvartalu 2026. godine ostvarila prihod od oko 102 milijarde evra. Njen udio u svjetskim prihodima od digitalnog oglašavanja dostiže i do 30 odsto. Dnevni prihod ove kompanije iznosi oko 1,12 milijardi evra, odnosno približno 47 miliona evra na sat.

To znači da nova kazna EU, u zavisnosti od kursa, odgovara prihodu koji kompanija ostvari za svega oko 18 sati. Drugim riječima, "Alfabetu" nije potreban čak ni jedan cijeli radni dan da ostvari prihod u vrijednosti izrečene kazne.

Ako se, međutim, kazna uporedi samo sa profitom kompanije "Gugl", koji iznosi oko 18,7 miliona dolara, odnosno 16,45 miliona evra na sat, potrebno je nešto više vremena. "Gugl" bi za to morao da posluje oko 56 sati, odnosno nešto manje od dva i po dana.

"Gugl" ne isključuje mogućnost podnošenja tužbe protiv odluke o novčanoj kazni.

Tako je briselska kazna "Guglu" samo prvi račun u mnogo skupljem obračunu koji će EU skupo da košta.