Vlada Srpske obezbijedila 560.000 KM za realizaciju prve faze Socijalne karte

Kako navode iz Vlade, socijalna karta predstavlja informacioni sistem koji će omogućiti jedinstvenu i centralizovanu obradu podataka o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njima povezanih lica, s ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Nosilac projekta je Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, a obezbijeđena sredstva namijenjena su za nabavku softverskog rješenja za prvu fazu projekta.