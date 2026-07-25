Vlada Srpske obezbijedila 560.000 KM za realizaciju prve faze Socijalne karte

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske obezbijedila je 560.000 KM za realizaciju prve faze Socijalne karte Republike Srpske.
Kako navode iz Vlade, socijalna karta predstavlja informacioni sistem koji će omogućiti jedinstvenu i centralizovanu obradu podataka o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njima povezanih lica, s ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.
Nosilac projekta je Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, a obezbijeđena sredstva namijenjena su za nabavku softverskog rješenja za prvu fazu projekta.
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