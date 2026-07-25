Cijela Indonezija na nogama: Spaseno 11 turista sa potonulog borda, kapetan nestao bez traga

Autor:ATV redakcija
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Indonežanski spasioci pronašli su danas živih 11 evropskih turista i jednog člana posade nakon što je gliser kojim su putovali potonuo po lošem vremenu u zalivu Tomini kod ostrva Sulavesi, ali za kapetanom (29) plovila i dalje se traga, saopštili su zvaničnici.
Gliser je juče ujutru isplovio iz ronilačkog odmarališta u regentstvu Todžo Unauna ka luci Marisa u susednoj provinciji Gorontalo, ali nije stigao na odredište, nakon čega je pokrenuta potraga, prenio je AP.
Na plovilu se nalazilo pet državljana Holandije, tri Njemačke, po jedan državljanin Češke, Belgije i Francuske, kao i dva člana posade iz Indonezije.
Prema navodima šefa Kancelarije za potragu i spasavanje provincije Gorontalo Herijanta, spasilačke ekipe pretraživale su područje od oko 300 kvadratnih nautičkih milja uz pomoć glisera, drona sa termovizijskom kamerom i ronilačke opreme, prenosi Tanjug.
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Preživeli su ispričali da se gliser, nakon što je upao u snažno nevrijeme, raspao i potonuo, zbog čega su putnici uspjeli da se spasu koristeći splav za spasavanje, dok se kapetan izgubio u gustoj magli.
Operacija potrage za kapetanom biće nastavljena narednih sedam dana, saopštile su indonežanske vlasti.
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