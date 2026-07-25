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Cijela Indonezija na nogama: Spaseno 11 turista sa potonulog borda, kapetan nestao bez traga

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ATV redakcija
25.07.2026 12:54

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Талас представља ширење поремећаја или енергије кроз простор или материјалну средину (медијум), при чему се саме честице средине крећу око свог равнотежног положаја, али се не помјерају трајно заједно са таласом.
Foto: pexels/Adrien Olichon

Indonežanski spasioci pronašli su danas živih 11 evropskih turista i jednog člana posade nakon što je gliser kojim su putovali potonuo po lošem vremenu u zalivu Tomini kod ostrva Sulavesi, ali za kapetanom (29) plovila i dalje se traga, saopštili su zvaničnici.

Gliser je juče ujutru isplovio iz ronilačkog odmarališta u regentstvu Todžo Unauna ka luci Marisa u susednoj provinciji Gorontalo, ali nije stigao na odredište, nakon čega je pokrenuta potraga, prenio je AP.

Na plovilu se nalazilo pet državljana Holandije, tri Njemačke, po jedan državljanin Češke, Belgije i Francuske, kao i dva člana posade iz Indonezije.

Prema navodima šefa Kancelarije za potragu i spasavanje provincije Gorontalo Herijanta, spasilačke ekipe pretraživale su područje od oko 300 kvadratnih nautičkih milja uz pomoć glisera, drona sa termovizijskom kamerom i ronilačke opreme, prenosi Tanjug.

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Preživeli su ispričali da se gliser, nakon što je upao u snažno nevrijeme, raspao i potonuo, zbog čega su putnici uspjeli da se spasu koristeći splav za spasavanje, dok se kapetan izgubio u gustoj magli.

Operacija potrage za kapetanom biće nastavljena narednih sedam dana, saopštile su indonežanske vlasti.

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