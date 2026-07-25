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Austrija protiv ubrzanog ubrzanog prijema Ukrajine u EU

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 12:32

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Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Austrija se izjasnila protiv brzog pridruživanja Ukrajine EU, a austrijski ministar za evropska pitanja Klaudija Bauer kritikovala je ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

"Moj utisak je da je ukrajinski predsjednik posljednjih mjeseci često skretao pažnju na sebe želeći da diktira datum pristupanja EU. Brzi pristup na zahtjev očigledno nije moguć", rekla je Bauerova listu "Velt".

Ona je objasnila da je obavezno i neophodno da se pažljivo razmotri kapacitet EU da primi nove članice.

"Pristupanje Ukrajine, sa njenih 39 miliona ljudi i potpuno drugačijom poljoprivrednom strukturom, značajno bi promijenilo EU", navela je Bauerova.

Ona je upozorila na stvaranje "dvoslojnog društva" kao rezultat pristupanja Kijeva.

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"Sve zemlje kandidati, uključujući Ukrajinu, moraju da poštuju ista pravila i da zasluže pristupanje u skladu sa sopstvenim naporima", dodala je Bauerova.

EU je počela pregovore o pridruživanju sa Ukrajinom sredinom juna, a prva faza pregovora biće fokusirana na teme kao što su pravosudni sistem, zaštita osnovnih vrijednosti i bezbjednost.

Međutim, Ukrajini su i dalje potrebne brojne reforme za pristupanje, na primjer u borbi protiv korupcije, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ukrajina

Austrija

Volodimir Zelenski

Evropska unija

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