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Dodik: Opstali smo zahvaljujući posvećenosti pravoslavnoj vjeri

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 13:49

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Додик: Опстали смо захваљујући посвећености православној вјери
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da srpski narod ima šanse da opstane i ostane na ovim prostorima isključivo zato što je posvećen pravoslavnoj vjeri.

Dodik je istakao da veliki broj vjernika u manastiru Osovica kod Srpca, gdje je danas prisustvovao obilježavanju praznika Ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, govori o tome da je srpski narod posvećen vjeri.

"Tome trebamo još više da se posvetimo. Mi nemamo oružane snage, niti bilo šta drugo čime bi mogli da se suprotstavimo onima koji su naši neprijatelji, osim vjere koja proizvodi volju, a volja proizvodi karakter", rekao je Dodik novinarima

Istakao je da prisustvo prazničnoj svečanosti u manastiru Osovica ohrabruje čovjeka i hrani ga dobrom energijom.

"Zato je važno da budemo okupljeni ovdje i veoma sam ponosan", rekao je Dodik.

On je zahvalio igumanu manastira, mitropolitu Jefremu, sveštenstvu i monaštvu koji organizovanjem ovakvih svečanosti pokazuju šta znači okupljanje i zajedništvo.

Manastir Osovica kod Srpca obilježio je danas praznik Ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice ove svetinje.

Centralni dio proslave bila je Sveta arhijerejska liturgija koju je služio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem, a potom je održana litija oko hrama.

U litiji su, osim Dodika, učestvovali, ministri finansija Republike Srpske Zora Vidović, energetike i rudarstva Petar Đokić, ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama i veliki broj vjernika.

Manastir Osovica jedna je od najvećih pravoslavnih svetinja u Republici Srpskoj.

Iako nisu sačuvani značajniji pisani tragovi o ovom manastiru, istoričari pretpostavljaju da je ova svetinja ktitorsko djelo kralja Stefana Dragutina Nemanjića, vladara Srema, Mačve, Usore i Soli.

Od samog osnivanja u 14. vijeku, manastir je skrnavljen i razaran, ali i obnavljan, prateći i dijeleći sudbinu srpskog naroda.

U sabornoj manastirskoj crkvi posvećenoj Blagovijestima Presvete Bogorodice nalazi se jedna od najvećih srpskih svetinja - ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je dar manastira Hilandar.

U manastirskom kompleksu prije dvije godine otkriven je Spomenik u čast majke, koga je izradio vajar Vujadin Malešević na inicijativu arhimandrita Teofila, igumana manastira.

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Milorad Dodik

SNSD

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