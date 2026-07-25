Sutra toplo, u pojedinim dijelovima pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplo vrijeme uz jače naoblačenje koje će lokalno usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Jutro će u većini krajeva biti vedro, na zapadu oblačnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu se tokom dana očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a ponegdje će biti i jačih pljuskova sa nepogodama, gradom i jakim vjetrom.

Tokom dana biće i vjetrovito, uz jake udare jugozapadnog vjetra, a u Hercegovini, pri jačim pljuskovima jak do olujni južnih smjerova, dok će na sjeveru vjetar biti uglavnom slab do umjeren.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 17, a maksimalna od 30 do 35 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH danas preovladava sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Sokolac, Han Pijesak i Čemerno 19, Mrakovica 20, Srebrenica i Sarajevo 23, Tuzla i Mrkonjić Grad 24, Doboj i Višegrad 25, Bijeljina, Srbac i Bileća 27, Banjaluka, Prijedor i Trebinje 28 i Mostar 31 stepen Celzijusov, prenosi Srna