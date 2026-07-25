Jezivi prizori sa mjesta nesreće: Autobus iz BiH udario u dva vozila na autoputu, 15 povrijeđenih

U sudaru autobusa iz BiH i vozila koje je obezbjeđivalo radove na auto-putu u blizini Štutgarta povrijeđeno je 15 putnika od kojih troje teško.

Saobraćajna nezgoda dogodila se noćas u blizini aerodroma kada je autobus udario u parkirano vozilo za osiguranje pokretnog gradilišta.

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Od siline udara, vozilo je odbačeno na drugi parkirani automobil, a zatim se popriječilo preko svih saobraćajnih traka, nakon čega je autobus udario i u njega.

Radnici koji su sanirali kolovoz nisu povrijeđeni, ali je vozačka kabina autobusa potpuno uništena.

Na intervenciju je izašao veliki broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, kao i aerodromska vatrogasna jedinica i ekipe hitne pomoći.

Zbog spasavanja povrijeđenih i uklanjanja vozila auto-put je na ovoj dionici bio potpuno zatvoren nekoliko sati i jutros je ponovo pušten u saobraćaj, prenose federalni mediji.