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Jezivi prizori sa mjesta nesreće: Autobus iz BiH udario u dva vozila na autoputu, 15 povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 15:58

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Језиви призори са мјеста несреће: Аутобус из БиХ ударио у два возила на аутопуту, 15 повријеђених
Foto: Shooter-Media-TV

U sudaru autobusa iz BiH i vozila koje je obezbjeđivalo radove na auto-putu u blizini Štutgarta povrijeđeno je 15 putnika od kojih troje teško.

Saobraćajna nezgoda dogodila se noćas u blizini aerodroma kada je autobus udario u parkirano vozilo za osiguranje pokretnog gradilišta.

хитна њемачка

Hronika

Autobus iz BiH učestvovao u nesreći u Njemačkoj, 15 povrijeđenih

Od siline udara, vozilo je odbačeno na drugi parkirani automobil, a zatim se popriječilo preko svih saobraćajnih traka, nakon čega je autobus udario i u njega.

Radnici koji su sanirali kolovoz nisu povrijeđeni, ali je vozačka kabina autobusa potpuno uništena.

Na intervenciju je izašao veliki broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, kao i aerodromska vatrogasna jedinica i ekipe hitne pomoći.

Zbog spasavanja povrijeđenih i uklanjanja vozila auto-put je na ovoj dionici bio potpuno zatvoren nekoliko sati i jutros je ponovo pušten u saobraćaj, prenose federalni mediji.

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Tagovi :

autobus

Njemačka

udes

Saobraćajna nesreća

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