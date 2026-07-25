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Prijetnja po predsjednikov život: Tramp promijenio avion?

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 15:18

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Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp je ovog mjeseca iznenada promijenio avion nakon što je napustio samit NATO-a u Turskoj, poslije izvještaja o navodnoj iranskoj zavjeri o njegovom ubistvu, objavio je "Njujork tajms" pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.

Prema pisanju njujorškog lista, Tramp je iz Ankare odletio starijim avionom Er fors 1, umjesto novim avionom Boing 747-8, koji je donirao Katar i koji, kako se navodi, nema iste odbrambene sposobnosti. Zvaničnici su navodno vjerovali da postoji vjerodostojna prijetnja po predsjednikov život od "iranskih proksi snaga".

Promjena aviona poklopila se sa izvještajima da je Izrael podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Državama koji su ukazivali na to da Iran planira napad na Trampa. Međutim, kako se navodu u tekstu, neki američki zvaničnici su smatrali da Izrael pokušava da navede Trampa da pojača vojne udare protiv Irana.

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Tramp je kasnije tvrdio da se nalazi na iranskoj listi za likvidaciju i upozorio da će, ukoliko Iran pokuša da ga ubije, na tu zemlju biti ispaljene hiljade raketa.

Novi iranski lider, Modžtaba Hamnei, ovog mjeseca je obećao da će osvetiti svog oca, ne pominjući Trampa po imenu. Međutim, mnogi učesnici protestnih okupljanja i pogrebnih povorki u Iranu, organizovanih povodom sahrane starijeg Hamneija i drugih zvaničnika, uzvikivali su pozive na Trampovu smrt.

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Tagovi :

Donald Tramp

Er fors van

Iran

NATO

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