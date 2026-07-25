Gruzija ponovo ostala bez struje

Autor:ATV redakcija
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U Tbilisiju je metro bio obustavljen, železnički saobraćaj poremećen, a zabilježeni su i prekidi u vodosnabdevanju zbog prestanka rada crpnih stanica.
Gruzija je od jutros ponovo bez struje u posljednja dva dana. Tbilisi i drugi veliki gradovi su ostali bez električne energije, a dio transportne i komunalne infrastrukture bio je paralisan.
U Tbilisiju je metro bio obustavljen, železnički saobraćaj poremećen, a zabilježeni su i prekidi u vodosnabdevanju zbog prestanka rada crpnih stanica.
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Građani su prijavili i nestabilan rad mobilnog interneta. Obnova snabdevanja električnom energijom već je počela, a u pojedinim dijelovima Tbilisija struja je vraćena oko pola sata nakon nestanka.
Novi prekid dogodio se manje od 30 sati nakon prethodnog velikog nestanka struje koji je pogodio cijelu zemlju u noći 24. jula.
Gruzijska nacionalna regulatorna komisija za energetiku i vodosnabdevanje sazvala je hitan sastanak i najavila istragu o uzrocima prvog nestanka. Uzrok prvog velikog prekida još nije zvanično utvrđen.
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