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Ovo su najljepša muška i ženska imena na svijetu: Jedno je kod nas posebno popularno

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 15:17

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Foto: Pexel/Emma Bauso

Na pitanje koje je ime najljepše na svijetu odgovor su ponudili naučnici sa Univerziteta u Birmingemu u Engleskoj.

Istraživanje je vodio dr Bodo Vinter, vanredni profesor kognitivne lingvistike, a tokom studije analizirane su stotine popularnih imena u Velikoj Britaniji i SAD na osnovu fonetike, ritma i pozitivnih emocija koje njihovi zvuci izazivaju kada se izgovore.

Naučnici su objasnili da imena koja počinju ili sadrže meke foneme i samoglasnike sa dugim, otvorenim zvukom (poput zvuka „i“ ili „o“) prirodno izazivaju prijatnije reakcije kod slušalaca. Opak, doživljaj ljepote nekog imena u stvarnom životu duboko ličan i pod uticajem porodične istorije, kulture i emocija, navodi se na hola.kom.

Istraživanje je dovelo do liste 10 ženskih i 10 muških imena, i u Velikoj Britaniji i u SAD. Sofija je zauzela prvo mjesto na listi najljepših imena za djevojčice, dok je za dječake, kao najljepše, izabrano ime Zejn odnosno Metju.

Ime Sofija često je u Srbiji, dok se na listama još mogu naći poneka imena zastupljena, prenosi Blic žena.

Najljepša ženska imena u Britaniji:

Sofija

Zoi

Rouzi

Sofi

Ajvi

Fibi

Vajolet

Vilou

Hana

Eli.

Najljepša imena za devojčice u SAD: Sofija, Zoi, Everli, Sofi, Rajli, Ajvi, Pejzli, Vilou, Eli, Emili.

Najljepša muška imena u Britaniji:

Zejn

Džesi

Čarli

Lui

Vilijam

Fredi

Džordž

Ali

Danijel

Rajli.

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muško i žensko

najljepše ime

Velika Britanija

naučnici

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