Ovo su najljepša muška i ženska imena na svijetu: Jedno je kod nas posebno popularno

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na pitanje koje je ime najljepše na svijetu odgovor su ponudili naučnici sa Univerziteta u Birmingemu u Engleskoj.
Istraživanje je vodio dr Bodo Vinter, vanredni profesor kognitivne lingvistike, a tokom studije analizirane su stotine popularnih imena u Velikoj Britaniji i SAD na osnovu fonetike, ritma i pozitivnih emocija koje njihovi zvuci izazivaju kada se izgovore.
Naučnici su objasnili da imena koja počinju ili sadrže meke foneme i samoglasnike sa dugim, otvorenim zvukom (poput zvuka „i“ ili „o“) prirodno izazivaju prijatnije reakcije kod slušalaca. Opak, doživljaj ljepote nekog imena u stvarnom životu duboko ličan i pod uticajem porodične istorije, kulture i emocija, navodi se na hola.kom.
Istraživanje je dovelo do liste 10 ženskih i 10 muških imena, i u Velikoj Britaniji i u SAD. Sofija je zauzela prvo mjesto na listi najljepših imena za djevojčice, dok je za dječake, kao najljepše, izabrano ime Zejn odnosno Metju.
Ime Sofija često je u Srbiji, dok se na listama još mogu naći poneka imena zastupljena, prenosi Blic žena.
Najljepša ženska imena u Britaniji:
Sofija
Zoi
Rouzi
Sofi
Ajvi
Fibi
Vajolet
Vilou
Hana
Eli.
Najljepša imena za devojčice u SAD: Sofija, Zoi, Everli, Sofi, Rajli, Ajvi, Pejzli, Vilou, Eli, Emili.
Najljepša muška imena u Britaniji:
Zejn
Džesi
Čarli
Lui
Vilijam
Fredi
Džordž
Ali
Danijel
Rajli.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h3
Društvo
5 h0
Najnovije
Trenutno na programu