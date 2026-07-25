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U Ulici Milana Radmana stabla nisu imala šanse, ali zato ambrozija raste kao luda

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 15:42

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Амброзија Ул Милана Радмана
Foto: Ustupljena fotografija

Prije samo dva mjeseca javnost je slušala priče o obnovi drvoreda u Ulici Milana Radmana, nakon što su posječena stara stabla i najavljena sadnja novih. Međutim, umjesto uređenog zelenog pojasa, oko tek zasađenih sadnica danas raste ambrozija, što je izazvalo ogorčenje građana.

Oni pitaju ko je zadužen za održavanje novih sadnica i zašto se dozvoljava širenje alergene biljke upravo na mjestu koje je predstavljeno kao primjer uređenja gradskog zelenila.

Амброзија Ул Милана Радмана
Ambrozija Ul Milana Radmana

Podsjećamo, nakon sječe drvoreda u ovoj ulici gradske vlasti su najavile obnovu zelenog pojasa i sadnju novih stabala.

Prisjetimo se fotografije na kojoj gradski menadžer Mirna Savić Banjac pozira s lopatom gdje „sadi“ nove sadnice, a oko kojih danas bujaju grmovi ambrozije.

Садња нових садница Улица Милана Радмана
Sadnja novih sadnica Ulica Milana Radmana

Da li će gradski menadžer ponovo osvanuti na novim fotografijama, ali ovaj put s trimerom, ne znamo, ali ono što je jasno, bar stanarima Ulice Milana Radmana da je briga grada brzo iščezla, a sada umjesto posječenih stabala vode brigu o potencijalnim problemima, koje im može donijeti ambrozija.

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Tagovi :

Banjaluka

Ul. Milana Radmana

ambrozija

Gradska uprava Banjaluka

građani kritikuju

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