U Ulici Milana Radmana stabla nisu imala šanse, ali zato ambrozija raste kao luda

Prije samo dva mjeseca javnost je slušala priče o obnovi drvoreda u Ulici Milana Radmana, nakon što su posječena stara stabla i najavljena sadnja novih. Međutim, umjesto uređenog zelenog pojasa, oko tek zasađenih sadnica danas raste ambrozija, što je izazvalo ogorčenje građana.

Oni pitaju ko je zadužen za održavanje novih sadnica i zašto se dozvoljava širenje alergene biljke upravo na mjestu koje je predstavljeno kao primjer uređenja gradskog zelenila.

Ambrozija Ul Milana Radmana

Podsjećamo, nakon sječe drvoreda u ovoj ulici gradske vlasti su najavile obnovu zelenog pojasa i sadnju novih stabala.

Prisjetimo se fotografije na kojoj gradski menadžer Mirna Savić Banjac pozira s lopatom gdje „sadi“ nove sadnice, a oko kojih danas bujaju grmovi ambrozije.

Sadnja novih sadnica Ulica Milana Radmana

Da li će gradski menadžer ponovo osvanuti na novim fotografijama, ali ovaj put s trimerom, ne znamo, ali ono što je jasno, bar stanarima Ulice Milana Radmana da je briga grada brzo iščezla, a sada umjesto posječenih stabala vode brigu o potencijalnim problemima, koje im može donijeti ambrozija.