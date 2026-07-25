Ljudi su mislili da je vještačka inteligencija: Zadnjica od 140 centimetara šokirala internet

Često se nalazi na meti oštrih kritika zbog svog fizičkog izgleda. Mnogi ne biraju riječi dok komentarišu njeno tijelo, ne znajući da se iza takve građe zapravo krije zdravstveni problem. Ali, čak i da to nije slučaj, takvo ponašanje i javno osuđivanje uvijek su neprimjereni.

Grejsi Bon privlači ogromnu pažnju na Instagramu, ali i van društvenih mreža, pa je tako ranije ove godine na dodjeli nagrada Lo Nuestro u Majamiju bila jedna od najzapaženijih pojava na crvenom tepihu. Ipak, reakcije koje su uslijedile nakon tog događaja pokazale su koliko negativni komentari na internetu mogu da pređu sve granice.

Snimak Grejsi Bon sa crvenog tepiha masovno se dijelio uz iznenađenje i nevjericu, pri čemu su se mnogi pitali da li je riječ o snimku napravljenom pomoću vještačke inteligencije, ne vjerujući da neko zaista tako izgleda.

Suočavanje sa lipedemom

Snimak je autentičan, a model Grejsi Bon već je navikla na ovakve reakcije, koje je ne sprečavaju da na društvenim mrežama nastavi sa promovisanjem svog tijela. Kako sama objašnjava, njen cilj je da ukaže na izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju krupnije osobe.

Poznato je da je obim njenih kukova 140 centimetara, a veliku pažnju privlači i drastična razlika između njenog struka i kukova. Grejsi je javno govorila o tome da boluje od lipedema, stanja koje u velikoj mjeri utiče na specifičnu građu njenog tijela.

Lipedem je hronični poremećaj koji karakteriše simetrično nakupljanje bolesnog masnog tkiva, najčešće na nogama, kukovima i rukama, i pogađa gotovo isključivo žene. Iako se često pogrešno izjednačava sa gojaznošću, ovo stanje se ne može riješiti dijetom, a praćeno je bolom, osjetljivošću na dodir i sklonošću ka stvaranju modrica. Terapija uglavnom obuhvata kompresivnu odjeću, limfnu drenažu i specijalizovane postupke liposukcije.

Neprijatnosti i ismijavanje u javnosti

Grejsi Bon često ističe da gdje god da se pojavi izaziva poglede, ali da su reakcije prolaznika uglavnom negativne. Tako je prilikom posjete Diznilendu u Parizu prije dvije godine doživjela da svi u parku neprekidno gledaju u nju i da je fotografišu. Otkrila je da su joj se otvoreno podsmijavali iako je samo šetala parkom.

„Vrijeme je da prestanemo da ponižavamo druge zbog izgleda. Danas sam bila u Diznilendu, htjela sam da se lijepo provedem sa braćom i sestrama, ali naš dan bio je uništen jer su svi sve vrijeme ismijavali moje obline. Najgore je što i djecu uče da rade isto. Nisu prestajali da me fotografišu, gledaju me i smiju mi se.

Znam da će mnogi pomisliti da pretjerujem i da sam sama kriva jer sam krupna djevojka, ali ovakvu me Bog stvorio i moram da prihvatim svaki dio sebe. Ja nikada ne bih negativno govorila o nečijem izgledu. Poštovanje je ključno. Na kraju, samo sam željela da se zabavim kao i svi ostali. Ako ti se nešto ne sviđa, prestani da mrziš i zadrži to za sebe“, napisala je tada na Instagramu.

Podrugljivi komentari i netrpeljivost koja se širi mrežama uvijek najviše govore o onima koji ih upućuju. Ismijavanje nečijeg izgleda predstavlja ozbiljan problem, jer negativne riječi mogu ostaviti duboke posljedice na osobe kojima su upućene.

(Kurir)