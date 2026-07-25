SNSD Banjaluka: Novac za vodu nenamjenski potrošen, a mještani se pozivaju na strpljenje

"U danima kad nemaju vode najmanje im trebaju njegove izjave o uzrocima, a pogotovo pozivi na strpljenje zato što se vodovod, trenutno, gradi", poručuju iz ove stranke i navode dalje:

"Isto tako mještani znaju da je novac od ranijeg kredita za izgradnju vodovodne mreže nenamjenski potrošen, a niko ne zna za šta, tako da je tačno da je ovaj problem mogao biti ranije riješen, a zašto nije, to treba da odgovori gradonačelnik koji je novac potrošio".

Sada, kad je skupštinska većina predvođena SNSD-om izglasala novi kredit za izgradnju vodovoda, i čija se svaka marka pomno prati, kako navode iz banjalučkog SNSD-a, lako je smirivati ogorčene mještane govoreći da se problem rješava.

"Licemjerno!", poručuju oni.