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Ivana Španović šampionka Srbije!

25.07.2026 18:57

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Ивана Шпановић шампионка Србије!
Foto: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Ivana Španović je šampionka Srbije u troskoku.

Ivana Španović nastavila je dominaciju na domaćoj sceni, pošto je na Prvenstvu Srbije u Kraljevu odbranila titulu šampionke u troskoku. Najbolja srpska atletičarka svih vremena do pobjede je došla u posljednjoj seriji, kada je pod pritiskom uspjela da skoči 14.08 metara i tako pretekne Aleksandriju Mitrović.

Za Ivanu je ovo bila treća titula prvakinje Srbije u troskoku, a ukupno 15. državno zlato u karijeri.

Španovićeva je od druge serije bila na čelu takmičenja, kada je ostvarila rezultat od 13.59 metara, ali je Aleksandrija Mitrović u poslednjoj seriji uspjela da odgovori skokom od 13.73 metra i nakratko preuzme prvo mjesto.

Ipak, članica Vojvodine pokazala je šampionski karakter, stegla zube u posljednjem pokušaju i prvi put na takmičenju prebacila granicu od 14 metara, što joj je bilo dovoljno za novi trijumf.

Prošle godine Ivana je prvi put osvojila titulu šampionke Srbije na otvorenom u troskoku, dok je ove sezone kompletirala zbirku, pošto je slavila i u dvorani i na otvorenom.

Srebrna medalja pripala je Aleksandriji Mitrović iz AK Novi Beograd, dok je bronzu osvojila Natalija Dragojević iz OAK Beograd sa skokom od 13.20 metara.

Dobre rezultate ostvarile su i članice Top Džampa. Teodora Boberić zauzela je četvrto mjesto sa 13.18 metara, dok je Stela Ćuk bila peta sa rezultatom 13.14 metara.

Posebnu pažnju ljubitelja atletike privući će Evropsko prvenstvo u Birmingemu, koje počinje za 16 dana, a na kojem će Srbiju predstavljati upravo Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović. Zbog toga će troskok biti jedna od disciplina koju ćemo sa velikim interesovanjem pratiti.

(b92)

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Ivana Španović

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