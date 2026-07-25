"Strateški cilj - postati razvijena opština"

Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić izjavio je večeras da je cilj ove lokalne zajednice dobijanje statusa razvijene opštine, što je definisano strategijom razvoja do 2032. godine.

On je istakao da Čelinac ima kontinuiran razvoj, te podsjetio da je ova opština iz reda nerazvijenih prešla u red srednje razvijenih.

"To pokazuju brojne aktivnosti na terenu, ulaganje u infrastrukturu i sve sfere života", rekao je Gligorić novinarima uoči svečane sjednice lokalnog parlamenta povodom Dana i krsne slave.

On je posebno zahvalio institucijama Republike Srpske koje prepoznaju inicijative i projekte ove opštine i daju im podršku.

"Zaista ima mnogo projekata koje realizujemo sa Vladom Srpske trudeći se da poboljšamo kvalitet života svih naših građana", rekao je Gligorić.

On je poručio da će Čelinac nastojati da opravda povjerenje republičkih institucija.

Gligorić je zahvalio predsjednicima Vlade Savi Miniću i Narodne skupštine Srpske Nenadu Stevandiću, kao i ministrima i poslanicima na prisustvu večerašnjoj sjednici Skupštine opštine, a sugrađanima čestitao krsnu slavu, prenosi Srna.