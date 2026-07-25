Poruka iz Moskve: Za nas postoji jedan glavni uslov!

Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog pozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući prijedlog predsjednika Kazahstana Kasima-Žomarta Tokajeva o obustavi borbi i povratku pregovorima iz Istanbula 2022.

"Zamrzavanje kao takvo nije moguće", rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti.

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Prema njegovim riječima, uslovi za prekid borbenih dejstava su, kako je naveo, jasni i sukob bi mogao da bude okončan "do kraja dana" ukoliko Kijev "donese odgovarajuće odluke".

Peskov je dodao da je ruski predsjednik Vladimir Putin na prijedlog Tokajeva odgovorio tako što ga je detaljno informisao o toku ruske vojne operacije u Ukrajini.

"Za nas postoji jedan glavni uslov - moramo da postignemo svoje ciljeve", istakao je portparol Kremlja.

Ruski predsjednik je ranije naveo da Moskva svoju poziciju o mogućem rješenju sukoba zasniva na nekoliko principa, među kojima su dogovori iz Istanbula, teme o kojima se razgovaralo u Ankoridžu na sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, situacija na terenu i stavovi koje je Rusija iznijela tokom govora u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine.