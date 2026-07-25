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Tokom rata Teheran prodao naftu vrijednu 11 milijardi dolara

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 20:18

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Током рата Техеран продао нафту вриједну 11 милијарди долара
Foto: Envato/GoldenDayz

Iran je tokom rata prodao naftu u vrijednosti 11,5 milijardi dolara, a tokom prekida vatre od 6,5 milijardi dolara, izjavio je iranski ministar za naftu Mohsen Paknedžad.

"Prodaja je generisala više od 60 odsto predviđenih prihoda od nafte u godišnjem budžetu Irana", rekao je Paknedžad.

Tokom prekida vatre sa SAD rizik za tankerski prevoz je bio smanjen, što je doprinijelo povećanju izvoza i prodaji dijela od oko 100 miliona barela uskladištene sirove nafte i gasnog kondenzata.

SAD i Iran su obnovili sukobe 8. jula, a američki predsjednik Donald Tramp ponovo je uveo blokadu iranske obale i luka, prenosi Srna

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