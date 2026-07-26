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Vladimir ubio nevjenčanu suprugu Maju, pa presudio sebi

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 21:50

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Владимир убио невјенчану супругу Мају, па пресудио себи
Foto: Facebook

Maju P. (31) danas je ubio nevjenčani suprug Vladimir S. (29) u selu Gornjanu kod Bora!

Policija je nakon poziva članova porodice zatekla jezivu scenu, dvorište i kuća su bili puni krvi, tijelo Maje P. je pronađeno u predsoblju, a pretragom domaćinstva ubrzo je pronađeno i tijelo Vladimira S. koje je prema nezvaničnim informacijama bilo obješeno na tavanu štale.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, Maja P. je pre smrti uspela da pozove muža svoje sestre i da mu kaže da je nevjenčani suprug tuče, a on je odmah pozvao policiju. Patrola je navodno u domaćinstvu zatekla Vladimirovog i Majinog oca.

Za sada nije poznato šta je dovelo do tragedije, a kako Telegraf saznaje, ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici. Kuća je bila pod video nadzorom i očekuje se da će snimci verovatno pomoći u istrazi.

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Ubistvo

Samoubistvo

supruga

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