Vladimir ubio nevjenčanu suprugu Maju, pa presudio sebi

Autor:ATV redakcija
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Maju P. (31) danas je ubio nevjenčani suprug Vladimir S. (29) u selu Gornjanu kod Bora!
Policija je nakon poziva članova porodice zatekla jezivu scenu, dvorište i kuća su bili puni krvi, tijelo Maje P. je pronađeno u predsoblju, a pretragom domaćinstva ubrzo je pronađeno i tijelo Vladimira S. koje je prema nezvaničnim informacijama bilo obješeno na tavanu štale.
Kako Telegraf nezvanično saznaje, Maja P. je pre smrti uspela da pozove muža svoje sestre i da mu kaže da je nevjenčani suprug tuče, a on je odmah pozvao policiju. Patrola je navodno u domaćinstvu zatekla Vladimirovog i Majinog oca.
Za sada nije poznato šta je dovelo do tragedije, a kako Telegraf saznaje, ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici. Kuća je bila pod video nadzorom i očekuje se da će snimci verovatno pomoći u istrazi.
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