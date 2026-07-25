Ljubiša Karović koji je umalo ispao iz aviona, traži jednog čovjeka

Ljubiša Karović, preduzetnik iz Vrnjačke Banje, postao je poznat u čitavom svijetu jer je umalo glavu izgubio na letu kompanije Rajaner kada je, usljed pucanja prozorskog stakla u kabini, na visini od nekoliko hiljada metara, gotovo isisan iz letjelice.

Nevjerovatna i šokantna priča

Dok snimci iz aviona obilaze planetu, a stručnjaci analiziraju kako je došlo do incidenta, ekipa Telegraf.rs otputovala je u grčki grad Katerini da lično sa Ljubišom razgovara o dramatičnim trenucima na letu iz Soluna za Minhen, i o svemu što je uslijedilo nakon što je, sa brojnim ranama i povredama prebačen u bolnicu.

Ljubiša Karović je podijelio svoju nevjerovatnu i šokantnu priču, koja bi mogla da bude okončana bogatom novčanom odštetom, kada se konačno utvrdi ko je odgovoran za to što je, prema njegovim i tvrdnjama svjedoka, oko dva minuta 'virio' iz aviona "Boeing 737".

Košmari i aritmije

"Kao da me je pregazio voz. Šalim se. Ne osećam se uopšte dobro, gledam da sve teram na šalu da bi mi bilo lakše. Inače, imam fizičkih i psihičkih problema baš previše. Ne mogu da spavam, par dana ni sa sedativima nisam uspeo oka da sklopim. Sad nekako pomalo uspevam da spavam, ali sa košmarima i sa velikim problemima", počeo je priču za Karović, pa dodao:

"Ne mogu da se opustim. Jednostavno, noću, kad počnu košmari, dobijem aritmiju, skoči mi pritisak... Nema spavanja, znači, haos."

Psihička bol

Uprkos tome što je neki period od incidenta u avionu prošao, još ne može tačno da se zna koliko će da traje oporavak. Niko to ne može da mi kaže. Zavisi kako sve bude teklo. Četiri do šest nedelja nosim kragnu, pa ću morati opet na snimanje, posle čega će se otkriti da li će biti potrebna operacija", poručio je Karović, pa dodao da mu psihički bol mnogo teže pada od fizičkog:

"Fizički bol čovek nekako lakše podnese. Bar je tako kod mene. Psihičko opterećenje i nemir što mi se stvara, to je baš veliki problem."

Kada su čuli kroz šta je prošao Ljubiša, njegova familija je, očekivano, bila izuzetno zabrinuta.

"Niko nije mogao da veruje... Da se baš to meni desi i u tom obimu da budu povrede. Prošli su dani dok su shvatili uopšte šta se desilo. Stvarno je bio haos", rekao je Karović.

Čitavo iskustvo sa leta je bilo traumatično za našeg sagovornika, pa je usljed toga razvio strah od aviona.

"Dok sam bio sedam dana u bolnici u Solunu, a bolnica je blizu aerodroma, svaki zvuk aviona mi stvara veliki nemir. S ovim sad razmišljanjem i trenutnim stanjem, ne verujem da ću ikada više sesti u avion", naglasio je Karović.

Bio bez svijesti

S obzirom na to da je bio bez svijesti tokom većeg dijela drame u avionu, Ljubiša je od drugih uglavnom slušao šta se dešavalo.

"Najgori detalji su bili ti kada sam bio izvan aviona. Cura koja je sedela pored mene je izjavila da je gornji deo mog tela bio kao od plastelina. Kaže da nije mogla to da opiše. Telo se nenormalno ponašalo", izjavio je Karović, pa u istom dahu dodao kako je izgledao prizor kada se konačno osvestio:

"Bio sam sav u krvi. Meni je liptala krv sa glave, pošto su mi bili povređeni i oko i uvo... Sa svih strana je tekla krv."

Iz kompanije Rajaner tvrde da je Ljubiši bila pružena pomoć od strane jedne osobe iz osoblja aviona, dok on kaže da su mu pomogli samo putnici.

"Tu osobu sam video pri sletanju. Pre toga nikoga nije bilo. Kada smo sleteli tu je bila jedna stjuardesa. Onda je došao još jedan muškarac, možda doktor, ne znam šta je, ne mogu da lažem. Zavio mi je ruku, ali to se sve događalo kada smo sleteli. Inače, od osoblja nikoga nije bilo. Ta cura što je bila pored mene mi je pomogla. Supruga, kada je videla šta se dešava, pritrčala je da pomogne. I pojavio se neki muškarac, isto nam je mnogo pomogao. Voleo bih njega da pronađemo, da ga sretnemo, da ga upoznamo, da porazgovaramo sa čovekom... Još se nije javljao, ali supruga je najveći teret podnela".

Supruga Svetlana

Da nije bilo supruge Svetlane i putnika koji su munjevito reagovali i činili sve da ga spasu, pitanje je da li bismo imali priliku da pričamo sa Ljubišom koji sa toliko poštovanja i zahvalnosti priča o svojoj životnoj saputnici i onom što je učinila da ga spase, navodi Telegraf.

"Vukla me je. Čim me je izvukla, stavila mi je kiseonik, a sebi uopšte nije. Tek kasnije je neko od putnika pritrčao i njoj stavio. Znači, taj zvuk vazduha, to je mnogo blizu prozora. Taj muškarac je doneo veliku torbu i pokušao da zagradi rupu, ali je sve to izletelo. Onda su na prozor stavili metalni kofer, čime su začepili rupu. Ja sam ga držao sa ramenom, a oni su ga držali rukama, ne znam koliko je to sve trajalo", rekao je Karović.

S druge strane, iz Rajanera tvrde da Ljubiša nije bio izvan aviona...

"Loše se osećam zbog tih laži. Ima dosta svedoka. Ja to nisam video, nisam ni osetio, bio sam onesvešćen, ali ima dosta ljudi koji mogu da posvedoče šta se desilo. Malo je smešna ta priča", odbrusio je ogorčeni Karović.

Odšteta za pretrpljenu bol

Naravno, neizbježna tema je bila i odšteta za pretrpljen bol, ali, prema riječima našeg sagovornika, to njemu nije toliko važno.

"Nisam razmišljao o tome. Advokat radi svoj posao. Meni je samo da stanem na noge kako treba i da supruga i ja psihički prebrodimo sve ovo. Novac od odštete mi nije bitan", izjavio je Karović.

Zahvalan što je ostao živ

Ljubiša je, poslije svega, zahvalan samo za ono najvažnije.

"Samo što sam ostao živ. Hvala Bogu, hvala devojci, hvala tom muškarcu što su mi spasili život... Sve ostalo je - ništa", istakao je Karović.

Našeg sagovornika smo pitali i kako se osjećao zbog toga što se odjednom našao u centru pažnje i što cijeli svijet priča o njemu.

"Malo mi je to naporno. U principu, ja sam skroman čovek. Malo mi je sve to napumpano. Meni to lično sve smeta, ali na nagovor advokata, shvatio sam da mora nešto da se kaže, da se nešto opet ne bi desilo", rekao je Karović.

Teško je i zamisliti kako uopšte izgleda da budeš isisan iz aviona na ogromnoj visini, pri brzini većoj od 500 kilometara na sat. Karović je pričao i o traumatičnim snovima koje ima nakon svega, a koji ga muče kada, sa mukom, konačno uspije da zaspi.

"Pa, mnogo puta su mi se javili ti, da ih nazovem, košmari. Da li sam ja to doživeo dok sam bio svestan ili dok sam bio onesvešćen, ja to ne mogu da shvatim, ali ta buka, kako me vuku, to mi je nešto izmešano u podsvesti. Ne mogu to da opišem rečima. I ta slika mi se često javlja. Baš je teško to doživeti, još kad se to ponovi kroz snove, odmah počinju aritmije i visok pritisak. Ne može da se smiri čovek", naglasio je Karović i dodao:

"Još uvek nisam ni svestan, samo molim Boga da se psihički vratim u život. Fizički nadam se da ću se vratiti, ali psihički... Pitanje je."

Grupna tužba

Najavljeno je da će putnici pokrenuti grupnu tužbu, što samo po sebi znači podrška za ono što je Ljubiša prošao.

"Znači mi da bi se iz Rajanera opametili. Da bude bolja kontrola letelica, da let bude ozbiljnija stvar. Ovo nije prvi put da se desilo, a ne treba da se dešava. Posle prethodnog ekscesa ništa nisu preduzeli verovatno čim se ista stvar dešava. Samo da se to ne ponovi, stradaće puno ljudi", zaključio je Karović.

Ljubiša Karović se sa suprugom Svetlanom u Grčku preselio prije oko četiri godine i sa njom ima dvoje djece koje žive u Srbiji. Po zanimanju je preduzetnik, a njegova firma sarađuje sa više od 10 evropskih kompanija u vezi sa distribucijom mašina. Takođe, u Grčkoj iznajmljuje apartmane.