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Čime to Francuzi gase požar? Ovo su uradili prvi put

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 21:37

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Фотографија снимљена хеликоптером за координацију спасавања француске цивилне безбедности приказује Ербас А400М како се први пут спушта изнад пожара у близини Лаканоа у Француској, у суботу 25. јула 2026. године, усред погоршања суше након топлотног таласа и несташице воде широм Француске.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Abdul Saboor

Hiljade ljudi evakuisane su u subotu iz predgrađa Bordoa zbog velikih šumskih požara koji se na jugozapadu Francuske približavaju tom gradu.

U borbu protiv nezapamćene vatrene stihije uključile su se i francuske oružane snage, a prvi put je angažovan i vojni transportni avion „Erbas A400M“. Snimljen je kako izbacuje 20 tona hemijskog usporivača gorenja (retardanta) s ciljem zaustavljanja širenja požara.

Objavljeni snimak prikazuje avion u niskom letu dok iznad ugroženog šumskog područja ispušta crvenu smjesu za usporavanje gorenja, nastojeći da presječe put požaru koji prijeti širenjem na nova naselja.

Crveni usporivač gorenja, smjesa vode, hemijskih sredstava za usporavanje gorenja i pigmenta, ne koristi se za direktno gašenje plamena, već se izbacuje na vegetaciju ispred linije požara kako bi smanjio zapaljivost biljaka i usporio napredovanje vatre.

Požar je trenutno udaljen oko 30 kilometara od Bordoa, poznatog vinogradarskog središta i ključnog saobraćajnog čvorišta za turiste na obali Atlantika.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez objavio je da je u ovogodišnjim požarima, izazvanim intenzivnim toplotnim talasom širom Evrope, do sada u Francuskoj izgorjelo rekordnih 98.000 hektara zemljišta.

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– Očekujemo dugu i tešku bitku – upozorio je Nunez, dok je francuski premijer Sebastijen Lekorni istakao da su požari dostigli do sada neviđene razmjere.

Vlasti su evakuisale stanovnike opština Le Ajan, Ezin i Merinjak, dok je iz šire regije Žironde do sada evakuisano ukupno 167.000 ljudi. Vozačima i putnicima u željezničkom saobraćaju savjetovano je da izbjegavaju to područje.

Prema podacima Rojtersovog klimatskog monitora, prosječna temperatura u široj regiji Akvitanije u julu iznosi 32,2 stepena Celzijusa, što je čak 7,3 stepena iznad višegodišnjeg prosjeka.

(Jutarnji list)

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Francuska

požar

retardant

Erbas A400M

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