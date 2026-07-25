Meteorolog: "Signale za ovo imamo već danima, ali smo namjerno oklijevali da ih objavimo“

Prema najnovijoj prognozi austrijskog meteorološkog servisa Tauernveter, tu zemlju, kao i okolne države srednje Evrope, očekuje još četiri do pet prijatnih ljetnih dana. Nakon toga, na samom prelazu iz jednog mjeseca u drugi, po svemu sudeći stiže toplotni talas koji će daleko nadmašiti junski, a temperature bi mogle dostići, pa i premašiti, najviše ikada izmjerene vrijednosti u istoriji Austrije, piše „Hojte.at“, a prenosi „Jutarnji list“.

"Signale za ovo imamo već danima. Namjerno ih nismo objavljivali i danima smo oklijevali da ovo stavimo na papir", objavio je u petak ujutro David Kaufman iz Tauernvetera.

Kako je naveo, za to postoje dva razloga. Najaviti toplotni talas deset dana unaprijed meteorološki je neodgovorno sve dok postoje velika odstupanja među modelima.

U početku je uglavnom američki Globalni sistem prognoze (GFS) Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA) izračunavao ekstremne vrijednosti. Evropski modeli IFS i AIFS takođe su pokazivali izuzetno vruć period, ali sa znatno umjerenijim temperaturama.

Bei der anstehenden neuen #Hitze zeichnet sich ab, dass es umso heftiger und länger gehen könnte, umso weiter man im Süden wohnt. Im Norden mit Glück nur zwei heiße Tage, dann könnte die Nordsee helfen.



Aktuelle Vorhersage, Trends, Ensembles...https://t.co/JOi8wjOQTV /LD pic.twitter.com/CJRiHMNU1u — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) July 25, 2026

Međutim, raspon odstupanja u međuvremenu se drastično smanjio. Evropski modeli postaju sve pouzdaniji u svojim prognozama, objašnjava Kaufman.

"Kada tri nezavisna računarska sistema različite konstrukcije dođu do istog rezultata, a odstupanja se istovremeno smanje, to je trenutak u kojem moramo progovoriti".

Odmah zatim dodao je i prilično sumornu opasku:

"Rado bismo ublažili ovu prognozu, ali u ovom trenutku malo toga ukazuje na to da ćemo to moći da učinimo".

Najprije, ipak, stiže jedna dobra vijest. Tokom vikenda i sve do utorka Austriju i okolne zemlje očekuje prijatno ljetno vrijeme. Međutim, od srijede temperature počinju da rastu.

Društvo Poznati meteorolog najavio novi toplotni talas: Temperature će rasti i do 41 stepen!

"I za sada ne prestaju da rastu", kaže Kaufman.

Prognoza za narednih 14 dana za Klagenfurt od četvrtka pokazuje temperature od 35 stepeni i više bez prekida, sa vrhuncem između 2. i 4. avgusta, kada se očekuje nepodnošljivih 38 do 39 stepeni.

U Lijencu su moguće još više temperature, pa bi već od 30. jula moglo biti konstantnih 38 stepeni.

Poređenja radi, 39 stepeni u Klagenfurtu predstavljalo bi novi temperaturni rekord za tu mjernu stanicu. U Lijencu izračunati vrhunci premašuju vrijednost izmjerenu u Delahu u Koruškoj, koji od 2013. godine drži apsolutni istorijski rekord za Korušku i Istočni Tirol.

Apsolutni rekord Austrije mogao bi biti oboren

Ekstremna vrućina neće se zaustaviti ni pred glavnim alpskim grebenom. Modeli Tauernvetera za Beč od 31. jula pokazuju neprekidan niz temperatura od 37 do 41 stepen, sa vrhuncem 3. avgusta.

Društvo Grad veličine oraha napravio haos u BiH

"Gdje će na kraju zaista biti izmjerena najviša temperatura u Austriji, trenutno je nemoguće reći. Najtoplije će vjerovatno biti na jugu i istoku zemlje", navodi Kaufman.

Kandidati za temperaturni rekord su doline i kotline Koruške i Istočnog Tirola, poput Lavantala, Jauntala ili gornjeg Drautala, kao i istočne i jugoistočne ravnice – Marhfeld, Bečka kotlina, područje Nežiderskog jezera, južno Gradišće i južna Štajerska.

Sva ta područja ulaze u obzir, a mnoga od njih već su u prošlosti obarala temperaturne rekorde.

Meteorolog naglašava:

"Sigurno je samo jedno: ako se aktuelni proračuni obistine, apsolutni rekordi neće biti ugroženi samo u pojedinim pokrajinama, nego praktično svuda".

Svijet Japan se topi! Granice probijene, temperatura nepodnošljiva

Najviša temperatura ikada izmjerena u Austriji iznosi 40,5 stepeni, a zabilježena je 8. avgusta 2013. godine u Bad Dojč-Altenburgu.

Rekord za Korušku i Istočni Tirol iznosi 39,9 stepeni i izmjeren je 2013. godine u Delahu, dok rekord za Tirol iznosi 38,9 stepeni i zabilježen je u Lijencu.

U samom centru Beča 28. juna ove godine izmjereno je tačno 40 stepeni, što je predstavljalo novi rekord te mjerne stanice.

Deset dana u meteorologiji predstavlja izuzetno dug period. Regionalni modeli visoke rezolucije daju prognoze za svega dva do tri dana, a rijetko do pet dana unaprijed.

Kada je riječ o periodu dužem od sedam dana, praktično sve meteorološke službe i aplikacije u svijetu oslanjaju se na ista dva globalna modela – IFS i GFS.

Društvo Stiže novi talas paklenih vrućina: Temperature bi mogle oboriti rekorde

"Kada se IFS i GFS razilaze, niko ne može ozbiljno da kaže koji je model u pravu. Ali kada se poklope kao sada, to je najjači argument koji meteorologija može da ponudi deset dana unaprijed", konstatuje Kaufman.

Uprkos svemu, nada se da će prognoza u narednim danima ipak biti ublažena.

Realni scenariji za ublažavanje, odnosno „ono što bi Austriju još moglo spasiti“, i dalje postoje. Raniji prodor hladnijeg fronta sa zapada prekinuo bi stvaranje toplotne kupole.

Takođe, nešto drugačija visinska strujanja mogla bi najtopliji vazduh usmjeriti zapadnije ili istočnije od Austrije.

Čak i ako se opšta vremenska situacija održi, lokalni faktori, poput vlage u zemljištu, jutarnje oblačnosti i efekata fena, odlučivaće o posljednja dva ili tri stepena, ističe meteorolog.

"Upravo ti stepeni čine razliku kada je riječ o obaranju rekorda", tvrdi Kaufman.

Zbog toga ovaj toplotni talas „u ovom obliku nije ni zagarantovan niti isključen“, zaključio je za „Hojte“, a prenosi „Jutarnji list“.