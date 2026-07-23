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Стиже нови талас паклених врућина: Температуре би могле оборити рекорде

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:29

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vrućina sunce toplota
Фото: Pexel/ Fatih Turan

Након неколико дана нешто пријатнијег времена, метеоролози упозоравају да би Европа ускоро могла да се суочи с новим таласом екстремних врућина.

Дугорочне прогнозе показују да би крајем јула и почетком августа поново могла да се формира такозвана топлотна купола, која би донијела веома високе температуре у великом дијелу континента.

Иако су прогнозе за период дужи од седам дана још подложне промјенама, метеоролози из Аустрије и Њемачке упозоравају да постоји могућност новог дуготрајног топлотног таласа.

Шпанија већ под ударом екстремних температура

Док се дио Европе опоравља од претходног таласа врућине, Шпанија је већ погођена трећим великим топлотним таласом овог љета.

Према подацима шпанске метеоролошке службе AEMET, температуре би у појединим дијеловима земље могле достићи и 47 степени Целзијуса, приближавајући се националном рекорду од 47,6 степени.

Најугроженији ће бити југоисточни дијелови земље, гд‌је је због високих температура и суше повећан ризик од шумских пожара.

Метеоролошки портал Севере Weather Europe наводи да је узрок екстремних врућина такозвана топлотна купола, односно снажно поље високог ваздушног притиска које задржава веома топао ваздух пристигао из сјеверне Африке и Сахаре.

Аустријски метеоролози најављују нови топлотни талас

Метеоролог аустријског јавног сервиса ОРФ Маркус Вадсак упозорио је да би нови талас врућина могао да почне око 31. јула.

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Здравље

Зашто се и након проспаване ноћи будимо уморни?

На друштвеним мрежама написао је да многи већ имају утисак како је љето завршено након неколико свјежијих дана, али да метеоролошки модели показују другачији развој ситуације.

"Али долази још нешто, и вјероватно ће бити озбиљно", поручио је Вадсак, преноси Heute.

Према његовим ријечима, нови талас могао би да потраје више дана и да се настави и почетком августа.

Поједини модели најављују и до 43 степена

Дугорочне прогнозе појединих метеоролошких сервиса, међу којима је и Wetter.com, показују могућност да би почетком августа температура у Бечу могла да достигне чак 43 степена Целзијуса.

Ако би се такав сценарио остварио, био би оборен досадашњи аустријски рекорд од 40,5 степени.

Ипак, метеоролози упозоравају да овакве дугорочне прогнозе треба тумачити с опрезом, јер се временски модели за период дужи од седам дана често мијењају.

Топлотна купола могла би захватити дио средње Европе

Према садашњим пројекцијама, над дијелом средње Европе могла би да се формира нова топлотна купола.

Ријеч је о метеоролошкој појави у којој снажно поље високог ваздушног притиска задржава веома топао ваздух изнад истог подручја, због чега температуре остају изузетно високе и током дана и током ноћи.

У урбаним срединама то додатно појачава осјећај врућине, јер се асфалт и бетон споро хладе, па ни ноћи не доносе значајније освјежење.

Прогнозе ће бити прецизније наредних дана

Метеоролози истичу да ће наредни излази нумеричких модела показати да ли ће се сценарио о новом дуготрајном таласу врућина потврдити или ће интензитет бити ублажен.

За сада је извјесно да би крај јула и почетак августа поново могли донијети веома високе температуре у великом дијелу Европе.

(Независне новине)

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Високе температуре

високе температуре ваздуха

Европа

Рекордни топлотни талас

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