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Платне картице Наше банке сигуран и поуздан сапутник на сваком путовању

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:19

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Рекламни постер приказује насмијану четворочлану породицу која боса шета сунчаном пјешчаном плажом поред мора, док су у горњем дијелу истакнуте платне картице Наше банке уз слоган о једноставном плаћању.
Фото: Уступљена фотографија

Сезона годишњих одмора право је вријеме за планирање путовања, нових искустава и безбрижног уживања. Како би плаћање било једноставно, брзо и сигурно платне картице Наше банке представљају поуздан избор, било да одмор проводите уземљи или иностранству.

Плаћање картицама омогућава брз и једноставан приступ средствима, без потребе за ношењем већих износа готовине. Осим куповине на продајним мјестима, картице омогућавају сигурно плаћање путем интернета, резервацију смјештаја и других туристичких услуга, као и подизање готовине на банкоматима широм свијета.

Наша банка савјетује клијентима да картицу и ПИН увијек чувају одвојено, те да при куповини користите искључиво провјерена продајна мјеста и интернет странице са сигурним начинима плаћања. Такође, корисницима се савјетује да редовно прате промет по рачуну, а у случају губитка картице или сумње на неовлаштену трансакцију одмах контактирају Банку ради њене блокаде и предузимања мјера заштите.

Детаљне безбједносне препоруке и савјете можете прочитати кликом на сљедећи линк: https://www.nasa-banka.com/bezbjednosne-preporuke-i-savjeti/

“Савремена платна рјешења омогућавају брзину, једноставност и висок ниво сигурности, због чега су платне картице незаобилазан дио свакодневних финансијских активности, посебно током путовања. Банка континуирано унапређује сигурност платног промета и подсјећа да одговорним кориштењем картица клијенти додатно доприносе заштити својих финансијских средстава, како би љетни одмор протекао безбрижно и без непланираних ситуација.“, поручују из Наше банке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Наша банка платне картице

сигурно плаћање у иностранству

заштита картице на љетовању

плаћање картицом на путовању

савјети за безбједност новца

Наша Банка

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