Платне картице Наше банке сигуран и поуздан сапутник на сваком путовању

Аутор:АТВ редакција
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Сезона годишњих одмора право је вријеме за планирање путовања, нових искустава и безбрижног уживања. Како би плаћање било једноставно, брзо и сигурно платне картице Наше банке представљају поуздан избор, било да одмор проводите уземљи или иностранству.
Плаћање картицама омогућава брз и једноставан приступ средствима, без потребе за ношењем већих износа готовине. Осим куповине на продајним мјестима, картице омогућавају сигурно плаћање путем интернета, резервацију смјештаја и других туристичких услуга, као и подизање готовине на банкоматима широм свијета.
Наша банка савјетује клијентима да картицу и ПИН увијек чувају одвојено, те да при куповини користите искључиво провјерена продајна мјеста и интернет странице са сигурним начинима плаћања. Такође, корисницима се савјетује да редовно прате промет по рачуну, а у случају губитка картице или сумње на неовлаштену трансакцију одмах контактирају Банку ради њене блокаде и предузимања мјера заштите.
Детаљне безбједносне препоруке и савјете можете прочитати кликом на сљедећи линк: https://www.nasa-banka.com/bezbjednosne-preporuke-i-savjeti/
“Савремена платна рјешења омогућавају брзину, једноставност и висок ниво сигурности, због чега су платне картице незаобилазан дио свакодневних финансијских активности, посебно током путовања. Банка континуирано унапређује сигурност платног промета и подсјећа да одговорним кориштењем картица клијенти додатно доприносе заштити својих финансијских средстава, како би љетни одмор протекао безбрижно и без непланираних ситуација.“, поручују из Наше банке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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