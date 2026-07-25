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Prva žrtva požara u Španiji

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 20:30

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Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Šumski požari odnijeli su prvu žrtvu u Španiji, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je tijelo muškarca pronađeno u automobilu u blizini Valensije.

Tri požara u okolini Madrida, od kojih su se dva spojila u petak, navela su španske vlasti da prvi put proglase nacionalnu vanrednu situaciju.

Španska služba civilne zaštite saopštila je da očekuje da tokom dana stignu još četiri aviona za gašenje požara, dva iz Italije i dva iz Grčke.

Vatrogasni avioni iz Holandije i Portugalije već su raspoređeni u Španiji.

Istovremeno, veliki šumski požari u Francuskoj premjestili su se u unutrašnjost i kreću se prema Bordou.

Stotine hiljada ljudi evakuisano je u obje zemlje zbog požara, najnovijih prirodnih katastrofa povezanih sa dugotrajnim sušnim periodima i uzastopnim toplotnim talasima za koje naučnici kažu da su pogoršani klimatskim promjenama.

U dijelu Francuske pogođenom požarima temperatura vazduha u julu u prosjeku je iznosila 32,2 stepena Celzijusova, što je za 7,3 stepena više od prosječnog maksimuma između 1961. i 1990. godine.

"Očekujemo borbu koja će biti duga i veoma teška", rekao je novinarima francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

Oružane snage Francuske su angažovane da pomognu preopterećenim vatrogasnim brigadama.

U popodnevnim časovima, vojni transportni avion "A400M", najveći u francuskoj floti, pridružio se akciji gašenja šumskog požara, prenosi Srna.

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vatra

Veliki šumski požar

Vatrogasci

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