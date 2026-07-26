Stručnjaci ruske kompanije „Rosgeologije“ procenili su rezerve zlata na nalazištu Fjodorovsko-Kedrovsko, najvećem otkrivenom nalazištu zlata u 2025. godini.

„Ukupne rezerve zlatne rude na nalazištu iznose 28 tona. U državnom bilansu stanja evidentirane su rezerve od 21,7 tona zlata kategorija C1 (dobro proučene rezerve)+C2 (slabije istražena, ali perspektivna područja), sa prosječnom količinom od 1,56 grama po toni“, navodi se u saopštenju.

Pored toga, rezerve van bilansa (izvan granica površinskog kopa) iznose 6,3 tone, dodala je holding kompanija.

Prema riječima glavnog geologa „Rosgeologije“ Artura Uzjunkojana, značajni resursi prisutni su i na obodima ležišta, kao i na četiri područja rudnog polja, što će omogućiti povećanje rezervi zlata.

Svijet Stiže zlatna valuta! Kina uvodi alternativu američkom dolaru

Kako je istakao generalni direktor kompanije „RG konsalting” (u sastavu „Rosgeologije”) Andrej Nekrasov, rezerve su izračunate za tri lokacije — Fjodorovsko, Kedrovsko i Pahomovsko — dok su na četiri druge sprovedena samo preliminarna istraživanja.

Na tim lokacijama takođe su identifikovani resursi sa visokim sadržajem zlata. Izrada projektne dokumentacije je pri kraju, a procjena ovih lokacija trebalo bi da počne ove godine.

Nalazište Fjodorovsko-Kedrovsko nalazi se na granici između Hakasije i Kemerovske oblasti. Pored zlata, ono sadrži i rezerve srebra procjenjene na 17,6 tona. Prošle godine su takođe otkrivena nalazišta Dubač u Magadanskoj oblasti (14,7 tona zlata) i Kajurkovsko na Kamčatki (10,8 tona zlata i 12 tona srebra).

(sputnik srbija)