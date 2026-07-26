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Rusija otkrila najveće nalazište zlata u 2025: Procijenjeno 28 tona rezervi

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ATV redakcija
26.07.2026 21:53

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Злато је хемијски елемент и племенити метал који је кроз читаву људску историју цијењен због своје ријеткости, сјаја, естетске љепоте и изузетних физичких особина.
Foto: pexels/mohamed abdelghaffar

Stručnjaci ruske kompanije „Rosgeologije“ procenili su rezerve zlata na nalazištu Fjodorovsko-Kedrovsko, najvećem otkrivenom nalazištu zlata u 2025. godini.

„Ukupne rezerve zlatne rude na nalazištu iznose 28 tona. U državnom bilansu stanja evidentirane su rezerve od 21,7 tona zlata kategorija C1 (dobro proučene rezerve)+C2 (slabije istražena, ali perspektivna područja), sa prosječnom količinom od 1,56 grama po toni“, navodi se u saopštenju.

Pored toga, rezerve van bilansa (izvan granica površinskog kopa) iznose 6,3 tone, dodala je holding kompanija.

Prema riječima glavnog geologa „Rosgeologije“ Artura Uzjunkojana, značajni resursi prisutni su i na obodima ležišta, kao i na četiri područja rudnog polja, što će omogućiti povećanje rezervi zlata.

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Kako je istakao generalni direktor kompanije „RG konsalting” (u sastavu „Rosgeologije”) Andrej Nekrasov, rezerve su izračunate za tri lokacije — Fjodorovsko, Kedrovsko i Pahomovsko — dok su na četiri druge sprovedena samo preliminarna istraživanja.

Na tim lokacijama takođe su identifikovani resursi sa visokim sadržajem zlata. Izrada projektne dokumentacije je pri kraju, a procjena ovih lokacija trebalo bi da počne ove godine.

Nalazište Fjodorovsko-Kedrovsko nalazi se na granici između Hakasije i Kemerovske oblasti. Pored zlata, ono sadrži i rezerve srebra procjenjene na 17,6 tona. Prošle godine su takođe otkrivena nalazišta Dubač u Magadanskoj oblasti (14,7 tona zlata) i Kajurkovsko na Kamčatki (10,8 tona zlata i 12 tona srebra).

(sputnik srbija)

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Rusija

Zlato

Zlatne rezerve

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