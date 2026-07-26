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Zvaničnici, osjetljive informacije i narkotici: Francuska vlada uzdrmana zbog testova na drogu?

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ATV redakcija
26.07.2026 20:27

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Foto: pexels/ Thirdman

Francuski premijer Sebastijan Lekorni izjavio je danas da su pojedini članovi ministarskih kabineta i visoki državni zvaničnici smijenjeni nakon što su bili pozitivni na testovima na drogu sprovedenim u vladinim institucijama.

U intervjuu za časopis "Pari mač", Lekorni je rekao da su u proteklih nekoliko nedjelja sprovedene nenajavljene i nasumične kontrole u državnim organima, pri čemu su neki testovi pokazali prisustvo narkotika, prenijela je televizija BFM.

"Članovi ministarskih kabineta i većina visokih zvaničnika imaju pristup izuzetno osjetljivim informacijama. Upotreba droga znači biti ranjiv", rekao je francuski premijer.

On je istakao da država ne može istovremeno da osuđuje ubistva mladih ljudi povezana sa trgovinom drogom i da toleriše konzumiranje narkotika u drugim društvenim slojevima.

Na pitanje da li su neke osobe uklonjene sa funkcija nakon testiranja, Lekorni je odgovorio potvrdno.

"Da, nakon pozitivnih testova. Ove kontrole će se nastaviti. Testovi su nasumični i ne sumnjam da će moji nasljednici možda ići još dalje", rekao je on.

On je ocijenio da će trgovina drogom biti "najveći domaći izazov" Francuske u narednim godinama.

Lekorni je naveo da oko milion Francuza redovno koristi kokain i upozorio je da problem pogađa sve društvene slojeve, a da broj slučajeva predoziranja i hospitalizacija raste.

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Njegove izjave usledile su u trenutku kada je borba protiv trgovine drogom u središtu političkih rasprava u Francuskoj, ističe BFM.

Gradonačelnik Alesa, koji je bio meta pretnji povezanih sa organizovanim kriminalom, početkom nedjelje je morao da bude evakuisan uz pomoć specijalnih jedinica.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez najavio je u maju dodatne mjere u borbi protiv trgovine drogom nakon smrtonosne pucnjave u Nantu povezane sa sukobima kriminalnih grupa oko teritorije.

Plan predviđa angažovanje dodatnih 700 policajaca, među kojima bi 300 bilo posebno posvećeno borbi protiv organizovanog kriminala.

Francuska skupština usvojila je i predlog zakona "Ripost", koji uključuje mjere za suzbijanje upotrebe droga.

Njime se predviđa povećanje fiksne kazne za korišćenje narkotika sa sadašnjih 200 na 500 evra.

(rt balkan)

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Francuska

Droga

Sebastijan Lekorni

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