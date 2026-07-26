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Ovaj telefon je napravljen za odvikavanje od društvenih mreža

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 21:02

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Овај телефон је направљен за одвикавање од друштвених мрежа
Foto: Youtube/Andrew Folts

Kompanija Lajt (Light) predstavila je „Lajt flip“ (Light Flip), preklopni telefon koji namjerno odbacuje većinu funkcija savremenih pametnih telefona. Uređaj nema Instagram, Tiktok, Fejsbuk, internet pregledač, aplikacije za kupovinu niti servise za gledanje i slušanje sadržaja, a cilj je da korisnicima pomogne da provode manje vremena gledajući u ekran.

Telefon košta 299 dolara i već je dostupan za pretporudžbinu, dok se prve isporuke očekuju u aprilu 2027. godine.

Napravljen da vas odvikne od beskonačnog listanja sadržaja

Dizajn telefona podsjeća na legendarne preklopne modele iz prve polovine dvijehiljaditih godina, poput uređaja „Motorola rejzr“ (Motorola Razr). Umjesto ekrana osjetljivog na dodir, koristi fizičku T9 tastaturu, kakvu su nekada imali telefoni kompanija Nokija, Motorola i Soni Erikson.

Pokreće ga operativni sistem „Lajt OS“ (LightOS), pojednostavljena verzija Androida koja nudi samo osnovne funkcije. Korisnicima su dostupni pozivi, SMS poruke, kamera, kalendar, muzički plejer i alarm, dok su društvene mreže i pristup internetu potpuno izostavljeni.

Kompanija uz telefon promoviše i program digitalnog detoksa „Promijeni svoj život“ (Flip Your Life), koji bi korisnicima trebalo da pomogne da se naviknu na život sa manje vremena provedenog uz telefon.

Ipak nije potpuno „glupi“ telefon

Iako je fokus na jednostavnosti, „Lajt flip“ nije zastarjeli uređaj. Ima OLED ekran od 2,8 inča, šest gigabajta radne memorije, 128 gigabajta interne memorije, kameru od 50 megapiksela i zamjenjivu bateriju kapaciteta 1.800 miliamper-sati.

Podržava i savremene tehnologije kao što su 5G mreža, bežični internet (Wi-Fi), blutut (Bluetooth) i GPS, a posjeduje i 3,5-milimetarski priključak za slušalice, koji je danas sve rjeđi na pametnim telefonima.

Osnivači kompanije Džo Holijer i Kajvej Tang izjavili su za ZDNet da uređaj nije namijenjen starijim korisnicima, već prvenstveno osobama od 18 do 30 godina koje žele da pobjegnu od stalnih obavještenja i beskonačnog listanja sadržaja.

Prema internom istraživanju kompanije, čak 52 odsto pripadnika generacije milenijalaca i generacije Z razmotrilo bi korišćenje jednostavnog telefona kako bi smanjili vrijeme provedeno na društvenim mrežama.

„Lajt flip“ za sada se može rezervisati uz depozit od 39 dolara, a prodavaće se otključan po cijeni od 299 dolara.

(Telegraf)

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Lajt flip

društvene mreže

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