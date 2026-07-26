Evropa udarila na Gugl: Stotine miliona evra kazne zbog favorizovanja sopstvenih usluga

Od Gugla se traži da izmijeni način poslovanja i pravila koja primjenjuje na svoje dvije velike platforme - Search i Play Store. Cilj tih promjena je da se obezbijedi pravednije funkcionisanje i veća konkurencija na tržištu.

Evropska unija kaznila je kompaniju Alphabet, vlasnika gugla, sa ukupno 890 miliona evra zbog kršenja pravila Akta o digitalnim tržištima (DMA). Prva kazna od 460 miliona evra odnosi se na to što je Gugl davao prednost sopstvenim uslugama, kao što su Shopping, Hotels i Flights, u rezultatima pretrage. Druga kazna od 430 miliona evra izrečena je zbog pravila Plej prodavnice koja ograničavaju programere Android aplikacija da korisnike upućuju na druge načine plaćanja.

Evropska unija od Gugla zahtijeva da promijeni poslovna pravila za svoje ključne platforme, Search i Play Store, kako bi se obezbijedila veća konkurencija i ravnopravniji uslovi za druge kompanije.

Prema odluci Evropske unije, Gugl ima 60 dana da promijeni svoje poslovne politike, u suprotnom će biti suočen sa dodatnim novčanim kaznama. Od kompanije se u okviru Search platforme zahtijeva da svim uslugama drugih kompanija omogući jednak i pošten tretman, bez favorizovanja sopstvenih proizvoda. Takođe, Gugl će morati da omogući Android programerima da slobodno obavještavaju korisnike o drugim ponudama i načinima plaćanja, kako unutar tako i van Plej prodavnice.

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Evropska komisija objavila je odluku o novčanim kaznama nakon više od dvije godine istrage o tome da li je Gugl usklađen sa pravilima Akta o digitalnim tržištima (DMA). Odluka je uslijedila poslije preliminarnih nalaza iz marta 2025. godine, a Guglu je ostavljen dodatni rok da ukloni uočene probleme. Rok je kasnije produžen jer je Komisija ocijenila da prethodni predlog kompanije nije bio dovoljno efikasan.

Kako bi ispunio zahtjeve EU, Gugl je već počeo da testira promjene u okviru svoje Search platforme. Među njima su uklanjanje određenih funkcija, poput vidžeta za Google Flightsu rezultatima pretrage za korisnike u EU, kao i veće isticanje linkova ka nezavisnim sajtovima za poređenje cijena.

(informer)