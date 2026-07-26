Breskvica progovorila o novom dečku : "Nisam morala da budem hrabra, on je bio"

Anđelu Ignjatović Breskvicu trenutno boravi na Crnogroskom primorju gdje je spojila lijepo i korisno, radno i paradno. U razgovoru je otkrila da nema vremena za predah, kao i čime ju je osvojio misteriozni dečko, čiji identitet i dalje krije.

- Ne stižem nešto preterano da odmorim s obzirom na to da radimo svaki dan, ali tek sam došla ovdje tako da još uvijek ne znam kakva je situacija. Kod nas je bilo fino. Stvarno ne mogu da se žalim.

Novinare je zanimalo gdje odmara, s obzirom na to da je nikada paparaci nisu uslikali u bikiniju.

Privatne plaže

- Imaćete priliku. Pa ovako nešto privatno gdje nema ljudi, tako da definitivno samo što manje ljudi da je na plaži gdje odlazim. Zapravo bih najviše voljela da nema nikoga i da mogu da se opustim sama - kaže i dodaje da nije ljubitelj sportova na vodi, ali bi voljela da proba neki koji nije baš ekstreman.

- Volim više da se vozim, sunčam, jedem neko voće i slušam muziku, da bude mir.

Prije nekoliko mjeseci Breskvica je objavila album.

- Stvarno sam zadovoljna kako je prošlo. S obzirom na to da je neko ludo vrijeme za muziku, da nešto ne prolazi kao ranije što je prolazila. Pošto i ja rastem, pa mi se onako mijenjaju i ukusi, samim tim i to što plasiram i ono što slušam. Tako se mijenja i publika, odnosno i moja publika koja je bila tu mala kad sam se ja pojavila. Drago mi je da odrastam sa svojom publikom. To mi je baš lijepo i eto, nadam se da će ostati tu uz mene.

Muškarci joj šalju poruke

Mnoge njene kolege kažu da svašta dobijaju u inboks na Instagramu.

-Trudim se da ispratim koliko mogu one koje drže moje fan strane. Volim da im se javim s vremena na vrijeme, da znaju da sam tu, da pratim sve što rade i da sam im zahvalna. Tako su bili i pozvani kod nas na promociju albuma. Tamo smo se družili, upoznali, slikali.

Scena Pjevačica otkrila nepoznat detalj o Breskvici nakon raskida

Na pitanje da li joj pišu momci, pjevačica kaže da je to ne zanima i ne obraća pažnju.

- Uglavnom me pitaju: Možeš li da snimiš čestitku? I to se stvarno trudim da odradim, jer to mi naravno nije nikakav problem. Ili tipa da dolaze na nastup da im ostavim sto ili nešto tako.

Na pitanje da li bi se ponovo prijavila na Pesmu za Evroviziju, kategorično kaže ne.

Tvrdoglava

- Ja kad jednom kažem nešto, to je tako. Jesam i tvrdoglava, ali prosto princip je u pitanju.

Anđela je priznala i da ima dečka, na pitanje da li je emotivno ispunjena priznaje.

-Jesam - kaže, a na konstataciju da li će momka kriti, odgovara:

- Nije sad da ja kao namjerno krijem, ali prosto, kako treba da bude, tako će da bude. Ne želim ništa da radim povodom toga, kako je Bog rekao. Osvojio me je ponašanjem, kulturom i vaspitanjem. Nisam morala da budem hrabra i da ja priđem, već je to bio on, tako da i to je jedna od stvari koja je presudila.

(blic)