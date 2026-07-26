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Minić posjetio višečlanu porodicu Šarić: Iz Fonda solidarnosti za rekonstrukciju kuće 130.000 KM

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 18:47

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Минић посјетио вишечлану породицу Шарић: Из Фонда солидарности за реконструкцију куће 130.000 КМ
Foto: RTRS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je zajedno sa načelnikom opštine Srbac Mlađanom Dragosavljevićem i ministrom finansija Zorom Vidović višečlanu porodicu Šarić u Kukuljama kod Srpca.

Domaćinstvo porodice Šarić u Kukuljama je u olujnom nevremenu prošle godine ostalo bez krova nad glavom. Premijer je obećao pomoć prilikom rekonstrukcije doma u kome treba da živi šest malih Šarića. Iz Fonda solidarnosti za ovu namjenu će biti izdvojeno 130.000 maraka.

Nakon toga Minić će u Srpcu zajedno sa načelnikom ove opštine Mlađanom Dragosavljevićem svečano otvoriti novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima.

Društveni dom u Gornjim Srđevićima, ukupne površine oko 300 metara kvadratnih, sagrađen je sredstvima Vlade Republike Srpske i uz podršku opštine Srbac.

Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar.

(RTRS)

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Savo Minić

Kuljani

Srbac

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