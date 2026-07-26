Minić posjetio višečlanu porodicu Šarić: Iz Fonda solidarnosti za rekonstrukciju kuće 130.000 KM

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je zajedno sa načelnikom opštine Srbac Mlađanom Dragosavljevićem i ministrom finansija Zorom Vidović višečlanu porodicu Šarić u Kukuljama kod Srpca.
Domaćinstvo porodice Šarić u Kukuljama je u olujnom nevremenu prošle godine ostalo bez krova nad glavom. Premijer je obećao pomoć prilikom rekonstrukcije doma u kome treba da živi šest malih Šarića. Iz Fonda solidarnosti za ovu namjenu će biti izdvojeno 130.000 maraka.
Nakon toga Minić će u Srpcu zajedno sa načelnikom ove opštine Mlađanom Dragosavljevićem svečano otvoriti novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima.
Društveni dom u Gornjim Srđevićima, ukupne površine oko 300 metara kvadratnih, sagrađen je sredstvima Vlade Republike Srpske i uz podršku opštine Srbac.
Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar.
(RTRS)
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