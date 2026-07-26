Patrijarh Porfirije: Ko sluša riječ Crkve - sluša samoga Gospoda

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je arhijerejsku liturgiju u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju povodom manastirske slave Sabora Svetog arhangela Gavrila i tom prilikom poručio da onaj ko sluša riječ Crkve - sluša samoga Gospoda.

"Ko sluša apostole, ko sluša riječ anđela, ko sluša riječ Crkve, samoga Gospoda sluša. A ko nije spreman da čuje riječ Crkve nego je pretežnija volja njegova od volje Crkve i volje Hristove, on postavlja sebe nasuprot Hristu", istakao je patrijarh Porfirije u besjedi.

Prema riječima patrijarha srpskog, zato se u molitvi "Oče naš" svakoga dana i bezbroj puta ponavlja "Da bude volja Tvoja".

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"Kada je volja Božija naše jedino istinsko i nepokolebivo opredeljenje, onda - iako slabi, nemoćni, uz mnoštvo promašaja, padova i grijehova, jednom za svagda ostajemo u naručju Božijem", rekao je patrijarh Porfirije, saopštila je Srpska pravoslavna crkva, prenosi Srna.

Vjernicima se obratio i Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit bački Irinej koji je naglasio da nijedan čovjek nije sam po sebi autoritet već da samo Crkva, saborni bogočovječanski organizam, jeste glavni kriterijum istine.