Logo

Patrijarh Porfirije: Ko sluša riječ Crkve - sluša samoga Gospoda

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 18:17

Komentari:

0
Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je arhijerejsku liturgiju u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju povodom manastirske slave Sabora Svetog arhangela Gavrila i tom prilikom poručio da onaj ko sluša riječ Crkve - sluša samoga Gospoda.

"Ko sluša apostole, ko sluša riječ anđela, ko sluša riječ Crkve, samoga Gospoda sluša. A ko nije spreman da čuje riječ Crkve nego je pretežnija volja njegova od volje Crkve i volje Hristove, on postavlja sebe nasuprot Hristu", istakao je patrijarh Porfirije u besjedi.

Prema riječima patrijarha srpskog, zato se u molitvi "Oče naš" svakoga dana i bezbroj puta ponavlja "Da bude volja Tvoja".

Патријарх српски Порфирије и Марк Бернс

Srbija

Berns: Srpskom patrijarhu omogućiti da slobodno ulazi na Kosovo

"Kada je volja Božija naše jedino istinsko i nepokolebivo opredeljenje, onda - iako slabi, nemoćni, uz mnoštvo promašaja, padova i grijehova, jednom za svagda ostajemo u naručju Božijem", rekao je patrijarh Porfirije, saopštila je Srpska pravoslavna crkva, prenosi Srna.

Vjernicima se obratio i Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit bački Irinej koji je naglasio da nijedan čovjek nije sam po sebi autoritet već da samo Crkva, saborni bogočovječanski organizam, jeste glavni kriterijum istine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Patrijarh Porfirije

manastir

Crkva

Komentari (0)

Pročitajte više

Београд, 20. маја 2026.-Појас Пресвете Богородице, из манастира Ватопед са Хиландара, једна од највећих светиња православног света, донет је данас у Вазнесењску цркву у Београду.Испред цркве светињу су свечано дочекали патријарх српски Порфирије, старешина храма владика Доситеј, архијереји Српске православне цркве, припадници Војске Србије и Гарде, уз интонирање химне Србије и појање победне песме у славу Пресвете Богородице.На свечаном дочеку испред цркве окупио се и велики број верника.

Društvo

Skandalozno: Sud u Ljubljani izrekao presudu patrijarhu Porfiriju, nije ni znao da se postupak vodi

2 sedm

0
Београд, 20. маја 2026.-Појас Пресвете Богородице, из манастира Ватопед са Хиландара, једна од највећих светиња православног света, донет је данас у Вазнесењску цркву у Београду.Испред цркве светињу су свечано дочекали патријарх српски Порфирије, старешина храма владика Доситеј, архијереји Српске православне цркве, припадници Војске Србије и Гарде, уз интонирање химне Србије и појање победне песме у славу Пресвете Богородице.На свечаном дочеку испред цркве окупио се и велики број верника.

Društvo

"Smirenje da bude temelj života"

2 sedm

0
Патријарх српски Порфирије стигао је данас, заједно са пастором Марком Бернсом, савјетником за духовна питања предсједника САД Доналда Трампа, у манастир Високи Дечани.

Srbija

Patrijarh Porfirije i pastor Berns stigli u Visoke Dečane

2 sedm

0
Пастор Бернс и патријарх Порфирије на Косову

Srbija

Patrijarh Porfirije i pastor Berns stigli na Kosovo i Metohiju

3 sedm

0

Više iz rubrike

Јелена Симовић, алпиниста из Фоче, позира на врху Елбруса 2018. године

Društvo

Jelena se 2018. popela na Elbrus: Ko kaže da se ne plaši, nije iskren

5 h

1
Орлић за АТВ: Званично је двоје планинара погинуло док се за троје још увијек трага

Društvo

Orlić za ATV: Zvanično je dvoje planinara poginulo dok se za troje još uvijek traga

6 h

0
Херцеговачки планинари

Društvo

Hercegovački alpinisti za ATV: Odluka o povratku pokazala se presudnom

7 h

1
Сутра до 34 степена: Послије сунца стижу пљускови и грмљавина

Društvo

Sutra do 34 stepena: Poslije sunca stižu pljuskovi i grmljavina

8 h

0

  • Najnovije

21

53

Rusija otkrila najveće nalazište zlata u 2025: Procijenjeno 28 tona rezervi

21

50

Vladimir ubio nevjenčanu suprugu Maju, pa presudio sebi

21

45

Ovaj znak čeka veliko unaprijeđenje na poslu

21

43

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza potpisao za Partizan

21

23

U Francuskoj i Španiji evakuisano više od 325.000 ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima