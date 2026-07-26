Šta je obilježilo rad Predstavničkog doma PS BiH?

Sjednica je bilo, kako redovnih, tako i hitnih, ali efektivnog rada baš i ne. Vrlo često su se na dnevnom redu nalazili zakoni i odluke, za koje se unaprijed znalo da neće biti usvojeni.

Propao je i pokušaj opozicije Republike Srpske da sa federalnom „Trojkom“ formira vlast, pa se i skupštinska većina na sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH mijenjala od sjednice do sjednice, pa i od tačke do tačke. Ipak, pojedini poslanici zadovoljni radom.

„Mislim da je Predstavnički dom, zaista, radio. Mislim da nijedna sjednica nije otkazana. Misli da smo se redovno sastajali, predlagali, donosili zakone, više uspješno, manje uspješno, ali da je bilo rada, bilo je. Vi znate da je grobnica dobrih zakona i dobrih rješenja Dom naroda“, rekla je Rejhana Dervišević, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Prolazna ocjena, iz opozicije, ipak izostaje. U SDA smatraju da je dosta toga propušteno. Ipak, dok kritikuju neusvajanje evropskih zakona, u isto vrijeme uvjeravaju i sebe i druge da bez OHR u BiH ništa ne može funkcionisati.

„Naravno da smo svi nezadovoljni. Prije svega, zbog propuštanja svega onoga što je vezano za pristupanje Evropskoj uniji, da ne govorimo o sredstvima iz Plana rasta i sve ono što je bilo potrebno uraditi po Reformskoj agendi. I, ono na čemu smo posebno radili, a i OHR se uključio, da smo došli do zakona i procedura koji omogućuju uvođenje novih izbornih tehnologija“, rekao je Šerif Špago, poslanik SDA u PD PS BiH.

Upravo je problem u tome, zbog međunarodnog intervencionizma, napretka nije bilo ni u Parlamentu, smatra Sanja Vulić.

„Nismo bili nešto produktivni, kao što su od nas očekivali oni koji su za nas glasali. Za sve to nismo krivi mi, već međunarodni faktor, odnosno onaj baksuzni Šmit koji je otišao i Marfi, koji su se petljali i pokušavali da uređuju politike. Vraćam se samo na jednu činjenicu, a to je da dijalog između izabranih domaćih političara može dovesti do nekakve budućnosti. Ono što smo mi imali je bio protektorat i tortura“, kaže Sanja Vulić, šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH.

Pred poslanicima je ljetna pauza, a nakon toga slijedi period predizborne kampanje, u kojem sjednica neće biti, tako da je ovaj mandat Predstavničkog doma, ukoliko se ne desi nešto vanredno, završen. Delegati Doma naroda još neće na pauzu, mada je pitanje i koliko im je potrebna, s obzirom na to da su tokom cijelog mandata na relaciji između pauze, rasprave i prekida sjednica. . Sutra će na hitnoj sjednici raspravljati o budžetu za ovu godinu, a od njihovog dogovora zavisi hoće li BiH dobiti budžet, a radnici u zajedničkim institucijama veće plate. Nakon toga, pred njima je i redovna sjednica, na kojoj su neka od zakonskih rješenja.