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Dodik uputio saučešće porodicama i prijateljima stradalih planinara

26.07.2026 19:44

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Milorad Dodik uputio je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih prilikom uspona na planinski vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj je stradalo pet planinara iz BiH. Porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji su ih poznavali upućujem izraze iskrenog saučešća", naveo je Dodik u telegramu.

Povrijeđenim članovima ekspedicije Dodik je poželio brz i uspješan oporavak i da se što prije vrate svojim domovima.

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Pronađena tri tijela planinara iz BiH na Elbrusu

Petoro planinara iz Zenice stradalo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus, dok su dvojica članova sedmočlane ekspedicije preživjela.

Stradala su dva člana zeničke Gorske službe, te troje članova Planinarskog društva "Vedro".

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Milorad Dodik

Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

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