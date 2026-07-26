Dodik uputio saučešće porodicama i prijateljima stradalih planinara

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Predsjednik Milorad Dodik uputio je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih prilikom uspona na planinski vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji.
"Sa žaljenjem sam primio vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj je stradalo pet planinara iz BiH. Porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji su ih poznavali upućujem izraze iskrenog saučešća", naveo je Dodik u telegramu.
Povrijeđenim članovima ekspedicije Dodik je poželio brz i uspješan oporavak i da se što prije vrate svojim domovima.
Hronika
Pronađena tri tijela planinara iz BiH na Elbrusu
Petoro planinara iz Zenice stradalo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus, dok su dvojica članova sedmočlane ekspedicije preživjela.
Stradala su dva člana zeničke Gorske službe, te troje članova Planinarskog društva "Vedro".
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