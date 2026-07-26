Obilježeno 85 godina od ustaškog pokolja Srba kod Prijakovaca

Noć između prvog i drugog avgusta 41 godine bila je poslijednja za 30 nevinih srpskih civila. Zločin se dugo planirao. Jama je bila unaprijed iskopana, a plan dobro osmišljen. Izvedeni su Srbi tada iz svojih domova, i krenuli u svoj poslednji hod. U šumi u Duralama ubijenu su hladnim oružijem bez ijednog metka.

Tijela su bačena u jamu. Natopljena srpska zemlja srpskom krvlju u Prijakovcima dugo je bila zabranjena tema. Porodice su u tišini čuvale sjećanje na ovaj zločin bez kazne. I sačuvale. Danas u Prijakovcima glasno se govori o ustaškom pokolju srpskih civila.

"Danas smo se okupili na ovom za nas svetom mjestu da izdamo poštovanje nevinim žrtvama koje su stradale prije 85 godina samo zato što su bili Srbi što su bili pravoslavne vjere. Sa ovog mjesta poslali smo jasnu poruku - njihovo stradanje ne smije da bude zaboravljeno i neće nikada biti zaboravljeno", rekao je Draženko Šukalo, predstavnik potomaka stradalih.

Decenijama nakon rata o zločinu se moralo ćutati. U tadašnjem komunističkom uređenju nije bilo mjesta za pomen ustaških zločina. Nije bilo spomenika ni obilježja koji bi sjećali na nevino stradale. Ni u školama se nije učilo šta u loši radili srpskom življu. Radila je bivša država aktivno na sakrivanju ustaških zločina nad Srbima ali nije uspjela. Danas se u Republici Srpskoj slobodno govori o stradanjima srpskog stanovništva. Sjećanje živi, a pravda i istina se čuju.

"Ja sam saznao za Durale 91 a već sam 15 godina živio u Banjaluci. Svi zločini nad Srbima su bili sakriveni. Nismo imali pravo da opojamo svoje žrtve. Nije bilo spomenika koji to obilježavaju, niti je bilo knjiga, nastankom Republike Srpske sve to imamo. Govorimo istinu i brišemo laži koje su izmišljali našem narodu", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Nekoliko mjeseci nakon osnivanja NDH počeli su ustaški zločini. Ovaj je bio uvod u kasnije masovne pokolje nad srpskim civilima, kaže Goran Maričić.

„Nažalost nekoliko mjeseci poslije toga još veći zločin na području Šargovca, Drakulića i Motika ubijeno je preko 2300 mještana od čega je 550 djece. Dakle to treba da nam bude opomena da istorijski znamo šta se desilo da podržimo našu Republiku Srpsku koju smo stvorili", rekao je Goran Maričić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

Nakon osam i po decenije na mjestu gdje su nasilno prekinuti nevini životi, potomci žrtava pale svijeće i mole se za duše nevino stradalih. Krst, spomenik i imena uklesana u kamen kao vječna uspomena na prerano prekinute živote.