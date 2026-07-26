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Pronađena tri tijela planinara iz BiH na Elbrusu

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 19:35

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Пронађена три тијела планинара из БиХ на Елбрусу
Foto: Društvene mreže

Pronađena su preostala tri tijela stradalih planinara iz BiH koji su nestali na planini Elbrus. Ovim je i zvanično potvrđena smrt petoro članova ekspedicije koja je boravila u Rusiji.

Ovo saopštava Interfax pozivajući se na saopštenje Istražnog komiteta Ruske Federacije za Kabardino-Balkarsku Republiku

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Prema najnovijim informacijama ruskih medija, od sedam članova grupe preživjelo je samo dvoje planinara. Jedan od njih uspio je samostalno da se spusti sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Oboje su prevezeni u bolnicu radi ljekarskog pregleda.

Spasioci su prethodno pronašli tijela dvoje planinara na oko 5.350 metara nadmorske visine, dok je potraga za preostalo troje nastavljena u izuzetno teškim vremenskim uslovima.

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Grupa od sedam planinara iz BiH krenula je u subotu, 25. jula, na uspon na najviši vrh Elbrusa. Tokom silaska zahvatila ih je snažna oluja, a vjetar je dostizao brzinu od oko 70 kilometara na čas. Loša vidljivost i snažni udari vjetra otežavali su potragu i izvlačenje stradalih.

Elbrus je sa 5.642 metra najviša planina u Rusiji i Evropi, a poznat je po naglim i izuzetno opasnim promjenama vremena.

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Planinari iz BiH na Elbrusu

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