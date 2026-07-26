Ruski spasioci objavili snimak s Elbrusa: Mećava i olujni vjetar otežavaju izvlačenje tijela stradalih planinara

Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije objavilo je novi videosnimak s planine Elbrus koji prikazuje izuzetno teške vremenske uvjete u kojima se nastavlja akcija izvlačenja tijela učesnika ekspedicije koji su izgubili život tokom uspona na najviši vrh Evrope.

Na snimku se vidi kako se više od deset pripadnika spasilačkih službi nalazi na lokaciji koju je pogodila snažna mećava i udari vjetra, dok je, kako se navodi, vidljivost na pojedinim dijelovima planine svedena na minimum.

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Ekstremni vremenski uslovi predstavljaju dodatni izazov za spasilačke ekipe, koje već satima d‌jeluju na nepristupačnom terenu Elbrusa, gd‌je se vremenske prilike mogu promijeniti u svega nekoliko minuta.

Podsjetimo, tokom tragedije na Elbrusu život je izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine, planinara iz Zenice.

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Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Ruske spasilačke službe i dalje provode složenu operaciju izvlačenja nastradalih, uprkos mećavi, vjetru i izrazito niskim temperaturama koje vladaju na planini.

(Kliks)