Logo

Ruski spasioci objavili snimak s Elbrusa: Mećava i olujni vjetar otežavaju izvlačenje tijela stradalih planinara

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 19:05

Komentari:

0
Руски спасиоци објавили снимак с Елбруса: Мећава и олујни вјетар отежавају извлачење тијела страдалих планинара
Foto: Printscreen

Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije objavilo je novi videosnimak s planine Elbrus koji prikazuje izuzetno teške vremenske uvjete u kojima se nastavlja akcija izvlačenja tijela učesnika ekspedicije koji su izgubili život tokom uspona na najviši vrh Evrope.

Na snimku se vidi kako se više od deset pripadnika spasilačkih službi nalazi na lokaciji koju je pogodila snažna mećava i udari vjetra, dok je, kako se navodi, vidljivost na pojedinim dijelovima planine svedena na minimum.

Јелена Симовић

Društvo

Jelena se 2018. popela na Elbrus: Ko kaže da se ne plaši, nije iskren

Ekstremni vremenski uslovi predstavljaju dodatni izazov za spasilačke ekipe, koje već satima d‌jeluju na nepristupačnom terenu Elbrusa, gd‌je se vremenske prilike mogu promijeniti u svega nekoliko minuta.

Podsjetimo, tokom tragedije na Elbrusu život je izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine, planinara iz Zenice.

Елбрус

Republika Srpska

Planinarski savez Srpske izrazio saučešće porodicama poginulih zeničkih planinara

Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Ruske spasilačke službe i dalje provode složenu operaciju izvlačenja nastradalih, uprkos mećavi, vjetru i izrazito niskim temperaturama koje vladaju na planini.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

Komentari (0)

Pročitajte više

Орлић за АТВ: Званично је двоје планинара погинуло док се за троје још увијек трага

Društvo

Orlić za ATV: Zvanično je dvoje planinara poginulo dok se za troje još uvijek traga

6 h

0
Амбасада Русије у БиХ: Саучешће породицама погинулих планинара

BiH

Ambasada Rusije u BiH: Saučešće porodicama poginulih planinara

6 h

0
Планинари из БиХ на Елбрусу

Hronika

Tragično završena ekspedicija bračnog para koji je planinarske uspjehe dijelio s mačkom: Posljednja objava bila na 4.500 metara

7 h

0
Херцеговачки планинари

Društvo

Hercegovački alpinisti za ATV: Odluka o povratku pokazala se presudnom

7 h

1

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Pucnjava u Trnovu

3 h

0
Планинари из БиХ на Елбрусу

Hronika

Tragično završena ekspedicija bračnog para koji je planinarske uspjehe dijelio s mačkom: Posljednja objava bila na 4.500 metara

7 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Udes u Banjaluci: Pet osoba povrijeđeno, saobraćaj obustavljen

7 h

0
Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице

Hronika

Poznat identitet planinara koji su stradali na Elbrusu, svi iz Zenice

10 h

0

  • Najnovije

21

53

Rusija otkrila najveće nalazište zlata u 2025: Procijenjeno 28 tona rezervi

21

50

Vladimir ubio nevjenčanu suprugu Maju, pa presudio sebi

21

45

Ovaj znak čeka veliko unaprijeđenje na poslu

21

43

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza potpisao za Partizan

21

23

U Francuskoj i Španiji evakuisano više od 325.000 ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima