Ambasada Rusije u BiH: Saučešće porodicama poginulih planinara

Iz Ambasade Rusije u BiH uputili su saučešće porodicama planinara iz BiH poginulih na Elbrusu, a povrijeđenima poželjeli brz oporavak.

"Duboko smo potreseni tragičnim vijestima o pogibiji planinara iz BiH na Elbrusu. Iskreno saosjećamo sa najbližima poginulih i upućujemo izraze saučešća", saopšteno je iz ruske Ambasade.

Iz Ambasade su povrijeđenim planinarima poželjeli brz oporavak, dobro zdravlje i što skoriji povratak svojim porodicama.

Pet planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus u Rusiji.