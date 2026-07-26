Ambasada Rusije u BiH: Saučešće porodicama poginulih planinara

Autor:ATV redakcija
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Iz Ambasade Rusije u BiH uputili su saučešće porodicama planinara iz BiH poginulih na Elbrusu, a povrijeđenima poželjeli brz oporavak.
"Duboko smo potreseni tragičnim vijestima o pogibiji planinara iz BiH na Elbrusu. Iskreno saosjećamo sa najbližima poginulih i upućujemo izraze saučešća", saopšteno je iz ruske Ambasade.
Iz Ambasade su povrijeđenim planinarima poželjeli brz oporavak, dobro zdravlje i što skoriji povratak svojim porodicama.
Pet planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus u Rusiji.
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