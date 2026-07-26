Jelena se 2018. popela na Elbrus: Ko kaže da se ne plaši, nije iskren

Član GSS Foča i alpinista Jelena Simović 2018. godine popela se na vrh Elbrusa sa 23. godine čime je postala prva žena iz BiH koja je prešla visinu od 5.000 metara nadmorske visine. Osam godina kasnije sa Elbrusa tužna vijest. Dvoje planinara iz BiH tragično je izgubilo život, dok se za troje traga.

"Izjavljujem saučešće porodici nastradalih, kao i našim kolegama iz GSS Zenica kao i građanima Zenice, ali i saučešće našoj zajednici planinara i alpinista. Ovo je velika i strašna tragedija za sve nas. Pročitala sam vijest iz medija i u prvi mah sam se odmah rasplakala. Tamo su i moji prijatelji iz Hercegovine, iz Bileće. Sestre Jelena i Nada koje jako volim, prepala sam se šta se dešava. Uspjela sam da dobijem Nadu u tom čitavom teškom trenutku, javili su mi da su dobro, ali da je nažalost nastradala druga ekipa. Što se tiče svih detalja šta se desilo i kako, moraćemo da sačekamo informacije od strane ruskih spasilaca i ljudi koji su bili tu. Prejudicirati šta se desilo je nemoguće. Jedina realnost te priče i Elbrusa je da je to planina sa izuzetno promjenjivim vremenom. U prevodu, to je planina smrti. Treba je ozbiljno shvatiti. Vjerovatno su se pogoršali vremenski uslovi, da li je neko dobio visinsku bolest, da li je nekom pozlilo, visina nosi određene tegobe. Naša tijela različito djeluju u tim uslovima", kaže Jelena Simović za ATV i poručuje da nijedna osoba koja krene na takvu visinu nije amater i da je morala proći određene stvari, hodati po našim planinama, ali i drugim.

"Imala sam sjajnu ekipu ljudi sa kojim sam išla. Petra Pećanca koji se popeo na Everest i pratio našu ekspediciju i vrijeme iz sekunde u sekundu. Imali smo vodiče koji su bili više puta tu. Ako vam neko kaže da se ne plaši, taj nije iskren. Svi mi koji hodamo po tim planinama, iako djelujemo hrabri, izuzetno smo strašljivi. Kada je ta doza straha prisutna, svi smo oprezni. Dok osjećam strah znam da sam sigurna. Onog momenta kada prestane strah sigurna sam da ću upasti u problem. To nam garantuje oprez", kaže Simović.

Ona za ATV kaže da je nakon pohoda na Alpima i Monblana odlučila da naredna ekspedicija bude na Elbrusu i da se za nju pripremala 10 mjeseci. Prisjeća se da je iz priča kolega saznala da je planina veoma zahtjevna.

Jelena Simović

"Nažalost, ovog jutra sam proživjela Elbrus u potpunosti. Ono što sam ja sa svojim kolegama imala sreću, imali smo potpuno vedro vrijeme. Imali smo planinu i vidik bez daška vjetra, vidjeli smo i gruzijske planine. Na tih 5.100 metara gdje se nalazi prelaz Sedlo je mjesto gdje inače ljudi odmaraju da se okrijepe i nastave dalje uspon na zapadni Elbrus".

Simović se prisjeća da su čekali dva dana da se "nebo otvori", da ne bi bilo vjetrova.

"Mi smo te velike vjetrove doživjeli u baznom kampu na 4.300 metara i nije prijatna situacija.

Pogibija planinara iz BiH na Elbrusu

Tijela dva planinara iz BiH pronađena su na Elbrusu, dok se za njih troje intenzivno traga. Dva planinara uspjela su da prežive strašnu oluju koja ih je zadesila na planini smrti.

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Jedan muškarac uspio je samostalno sići s planine i dozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica preživjelih su hospitalizovana.

Vijest da je grupa turista ostala zarobljena na Elbrusu i da ne može sići s planine pojavila se 25. jula. Prema riječima lokalnih vodiča, vremenski uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni. Međutim, vrijeme se naglo pogoršalo, brzina vjetra dostizala je 45 kilometara na sat, da bi do jutra ojačala na razornih 70 kilometara na sat.

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Istražna uprava Istražnog komiteta (SK) Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju ranije je saopštila detalje o početku ove drame i potvrdila da je pokrenuta istraga.

Prema navodima iz pres službe, 25. jula grupa od sedam osoba krenula je u osvajanje Elbrusa. Jedan od alpinista uspio je sići i prijavio je da je dvoma članovima grupe pozlilo na nadmorskoj visini od 5.100 metara.

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"Prema dostupnim informacijama, oni su preminuli. U toku je potraga za još četvero alpinista", saopšteno je tada iz ruskog Istražnog komiteta.

Planina Elbrus najviši je vrh Evrope i Rusije, ali je poznata po izuzetno surovim i nepredvidivim uslovima. Kao podsjetnik na opasnosti ove planine, ruski mediji navode da je samo nekoliko dana ranije, 19. jula, tokom uspona poginuo 11-godišnji dječak, dok je njegov otac teško povrijeđen.