Naime, otac d‌jevojčice (12) optužio je Faraona da je d‌jevojčicu držao zaključanu u svom stanu, a sada je Faraon na skandalozan način pričao o tome.

Na pitanje voditeljke kada je prvi put ušao u probleme sa zakonom Faraon je počeo da govori o d‌jevojčici od 12 godina čiji je otac Fraona prijavio policiji.

Kako je otac rekao, d‌jevojčica se poslije škole nije vratila kući, a Faraon je ovom prilikom i potvrdio da su bili kod njega u stanu.

"To što je izjavljeno, šta je taj čovjek izjavio, ako ti nađeš da je to istina i da je to izrečeno pred Osnovnim javnim tužilaštvom ja ću sad da zovem policiju da dođe da me uhapsi. Ali šta ćemo da uradimo ako to nije istina? To što taj čovjek kaže da sam uradio to je krivično d‌jelo, ja bih za to d‌jelo bio minimum tri mjeseca u pritvoru, to je kidnapovanje d‌jeteta. O čemu mi pričamo. U najmanju ruku to bi u tužilaštvu stajalo u izjavi da sam to uradio i u najmanju ruku bi d‌jevojčica i njen otac izjavili to pred tužiocem", rekao je on.

Voditeljka je pred njih pročitala izjavu d‌jevojčice pred tužiocem koju je dala u prisustvu svog oca, a u kojoj piše da joj je bilo neprijatno, da nije željela da ju osumnjičeni dodiruje. Faraon nije želio da odgovori na pitanje voditeljke da li je d‌jevojčicu pipkao, štipkao i da li joj se udvarao.

"Njen otac je iznio optužbu da je bila u mojim kolima, da li to stoji u optužnom aktu da sam ja nju stavio u kola i da je bila u mom stanu protiv svoje volje i da li piše da sam je zaključao i da je nisam puštao iz stana", upitao je Faraon.

Voditeljka je nastavila da čita iskaz d‌jevojčice.

"Odmah me je pozvao da idem kod njega u stan i ja sam sa njim i krenula. Odveo me je u isti onaj stan preko puta plaže. U stanu nije bilo nikoga, kada smo ušli u stan osumnjičeni je ponovo zaključao vrata, sjeli smo u dnevnu sobu na krevet kao neki trosjed koji se nalazi u dnevnoj sobi. Sjedili smo jedno pored drugog i ne mogu da se sjetim da li smo nešto razgovarali, a potom je osumnjičeni počeo mene da ljubi", nastavila je voditeljka nakon, a onda ju je Faraon prekinuo, piše Telegraf.

"Ja sam uradio i nešto drugo što će me osloboditi ovih laži. Ima mnogo istina tu, ali sam uradio i nešto što će da me oslobodi svih optužbi. Imam neke dokaze zato što sam pametniji od svih njih koji su pokušali da me namjeste", izjavio je on.