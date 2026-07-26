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Cijene goriva rastu, ali padaju polovnjaka: Pravo vrijeme za kupovinu u Njemačkoj

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 18:12

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Фолксваген Голф
Foto: Pexel/ Lylian Botte

Ako planirate kupovinu polovnog automobila u Njemačkoj, najnoviji podaci donose dobre vijesti – cijene vozila padaju, ponuda raste, a kupci su u sve povoljnijoj poziciji.

Najnoviji podaci indeksa cijena polovnih vozila platforme AutoScout24 (AGPI) za jun 2026. pokazuju da je prosječna cijena polovnog automobila u Njemačkoj u junu pala za 1,0 odsto i sada iznosi 27.229 evra.

Time se nastavlja kontinuirani trend pada cijena koji se dešava od početka godine, a prosječni oglasni iznosi sada su za oko 530 evra niži nego u januaru, prenosi Feniks magazin.

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Najbolje vijesti stižu za kupce manjih i porodičnih automobila:

  • Mali automobili (Kleinwagen): Prosječna cijena pala je za 1,7 odsto i sada iznosi 12.968 evra.
  • Srednja i viša srednja klasa: Cijene su u prosjeku niže za 1,2 odsto.

Vozila stara između 10 i 20 godina: Ponuda u ovom segmentu skočila je za čak 6,6 odsto, pa svi koji traže pouzdan svakodnevni auto za manji budžet trenutno imaju izuzetno velik izbor.

„To je vrlo pozitivno za potrošače. Veća ponuda u ulaznom i srednjem segmentu dodatno smanjuje pritisak na cijene“, ističe Stefan Šnek, šef prodaje za AutoScout24 u Njemačkoj.

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Situacija sa malim automobilima pretvorila se u takozvano „tržište kupaca“ – ponuda je porasla za 4,1 odsto, dok je potražnja pala za 3,3 odsto, što kupcima daje znatno veći prostor za pregovaranje o cijeni.

Paradoks polovnih električnih automobila

Dok benzincima i dizelašima cijene padaju, polovni električni automobili (EV) idu potpuno suprotnim smjerom.

Uprkos drastičnom padu potražnje od minus 16,9 odsto, prosječna cijena polovnog električnog automobila u junu je skočila za 1,0 odsto te sada iznosi 37.810 evra. Od januara do danas, prosječna cijena polovnih EV-a porasla je za gotovo 5.000 evra.

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Stručnjaci iz AutoScout24 nude logično objašnjenje za ovaj finansijski paradoks:

„Povoljniji električni modeli brže se rasprodaju i nestaju sa oglasa, zbog čega u ponudi pretežno ostaju skuplji i bolje opremljeni modeli sa jačim baterijama, što podiže opšti prosjek“, objašnjava Šnek.

Treba li odmah kupiti auto?

Prognoziranje daljeg kretanja cijena uvijek nosi dozu rizika, ali ključni faktori biće globalne geopolitičke okolnosti i cijene goriva. Ako međunarodne krize dovedu do novog talasa poskupljenja benzina i dizela na pumpama, potražnja za polovnim električnim vozilima mogla bi naglo oživjeti. S druge strane, stabilizacija cijena goriva mogla bi ubrzati pad cijena električnih automobila.

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Poruka stručnjaka za sve potencijalne kupce jeste da ne čekaju savršen trenutak, jer onaj ko predugo čeka najnižu cijenu rizikuje da propusti period u kojem je ponuda vozila na tržištu najveća i najkvalitetnija.

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Polovni automobili

Njemačka

cijena

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