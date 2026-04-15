Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

Vrijeme kada je novi automobil bio simbol sigurne investicije odavno je prošlo.

Danas, za mnoge koji sebi mogu priuštiti vozilo "ispod čekića", kupovina u salonu predstavlja čistu ekonomsku nelogičnost. Razlog je surov, već do druge registracije, novi automobil izgubi nerealnu vrijednost, što svaki vlasnik bolno shvati onog momenta kada odluči da ga proda.

Iskusni vozači i stručnjaci su saglasni: najbolja opcija je biti drugi vlasnik dobro očuvanog i redovno servisiranog automobila.

Gubitak vrijednosti kao glavna kočnica

Poznati automobilista Čedomir Brkić ističe da se računica kod novog vozila može pronaći samo uz ekstremne sajamske popuste.

"Činjenica je da automobil već u prvoj i drugoj godini gubi značajan dio vrijednosti, što predstavlja osnovni problem. Klasična kupovina za gotovinu, kakva je nekada postojala, danas je rijetkost. Sve više se traže jeftiniji polovnjaci, naročito putem brzih kredita", kaže Brkić.

Zamke na evropskom tržištu: Prevare ne prestaju

Iako su placevi puni, prodaja ide teško. Viši uvozni troškovi i poremećaji na evropskom tržištu natjerali su kupce na oprez. Brkić upozorava da čak ni uvozi iz Njemačke ili Švajcarske više nisu stopostotna garancija.

Rizik od prevara: Vraćanje kilometraže i prikrivanje stvarnog stanja i dalje su svakodnevica.

Provjera je ključ: Nikada ne kupujte bez detaljne provjere broja šasije na specijalizovanim platformama.

Preprodavci u problemu: Nabavne cijene u Evropi su skočile, zbog čega vozila na placevima „stoje“ duže nego ranije.

Njemačka dominacija pod pritiskom Kine

Iako je decenijama važilo pravilo da je „njemački auto najbolji izbor“, tržište je danas mnogo šarenije. Na velika vrata ulaze kineski proizvođači sa novim modelima po cijeni polovnjaka, ali evropski brendovi i dalje drže prednost zbog jedne ključne stvari – servisne mreže i dostupnosti rezervnih dijelova.

Električni automobili - mačak u vreći?

Kada su u pitanju polovni električni automobili, oprez je maksimalan. Glavni strah kupaca je baterija, koja je najskuplji dio vozila, a čije je pravo stanje teško procijeniti. Uz ograničenu infrastrukturu punjača i značajan pad dometa u zimskim uslovima, mnogi vozači i dalje biraju tradicionalne pogone.

„Dizelaši postaju sve skuplji za održavanje, pa se kupci sve više okreću benzincima i hibridima. Kod starijih vozila, često se desi da trošak velikog servisa premaši realnu vrijednost auta. U takvim slučajevima, bolje je prodati vozilo po nižoj cijeni nego ulagati u popravke koje ne vraćaju novac“, zaključuje Brkić.

