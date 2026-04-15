Cvijanović: Ostajemo posvećeni očuvanju mira Srbije, Srpske i svih naših građana

15.04.2026 11:14

Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se Republika Srpska osjeća sigurnije kada vidi značajan napredak odbrambenih kapaciteta Srbije.

Cvijanović je objavila na Instagramu da je delegacija Republike Srpske razgovarala danas u Beogradu sa rukovodstvom Srbije, predvođenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, o aktuelnim bezbjednosnim izazovima u regiji, koje smatraju zajedničkim.

"Ostajemo posvećeni očuvanju mira, stabilnosti, kao i bezbjednosti Srbije, Srpske i svih naših građana", poručila je Cvijanović.

