Sastanak rukovodstva Srpske sa Vučićem

Foto: ATV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske sastali su se danas u Beogradu sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Sastanku prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević. Republika Srpska Rukovodstvo Republike Srpske stiglo u Beograd na sastanak sa Vučićem Prisutni su i ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, te načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović. Sastanak se održava u kasarni "Banjica dva" u Beogradu, a nakon toga su planirane izjave za medije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.