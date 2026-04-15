Sastanak rukovodstva Srpske sa Vučićem

Izvor:

ATV

15.04.2026 08:55

Почео састанак руководства Републике Српске са предсједником Србије Александром Вучићем.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske sastali su se danas u Beogradu sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Sastanku prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Republika Srpska

Rukovodstvo Republike Srpske stiglo u Beograd na sastanak sa Vučićem

Prisutni su i ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, te načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.

Sastanak se održava u kasarni "Banjica dva" u Beogradu, a nakon toga su planirane izjave za medije.

