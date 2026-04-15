Rukovodstvo Republike Srpske danas u Beogradu sa Vučićem

Rukovodstvo Republike Srpske danas bi trebalo u Beogradu da da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić je rekao da bi na ovaj sastanak trebalo da dođu predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Želimo da provjerimo šta je to što smo radili prethodnih tri do četiri mjeseca i da ubrzamo sve što je potrebno - rekao je Vučić.