Dodik: Glavni remetilački faktor razvoja Bijeljine je gradonačelnik

Glavni remetilački faktor u gradu Bijeljina je njen gradonačelnik, kazao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon održanog sastanka u Bijeljini sa rukovodstvom, odbornicima i poslanicima bijeljinskog SNSD-a, a kome je prisustvovao i član Glavnog odbora SNSD-a Siniša Karan.

"Došli smo ovd‌je prije svega da damo podstrek našem opštinskom gradskom odboru da nastavi svoj težak rad u veoma teškim okolnostima, koje nisu ni malo lake, imajući u vidu da gradska uprava generiše probleme kroz kriminal i korupciju i generišu različite narative, pokušavaju da stvore određene zabune i da skrenu pažnju sa činjenice da postoji nenamjensko trošenje sredstava budžeta", kazao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je pitao da li je neko u Bijeljini vidio određene projekte ili promjene s obzirom da u proteklim godinama aktuelne gradske administracije u gradskoj kasi se našlo oko 500 miliona KM.

"Da li ste vid‌jeli nešto u gradu da je urađeno za 500 miliona? Da li je 500 miliona koji su se našli u budžetu u proteklih šest godina dalo išta vidljivo što pravi razliku u boljitku? Ništa. Ja ništa nisam vidio", kazao je Dodik te dodao:

"Ono što je odgovornost republičkih vlasti jeste rješavanje projekata i mi uporno radimo na rješavanju i završavanju projekata. Naš najvažniji infrastrukturni projekat je izgradnja auto-puta uz sve teškoće i sve probleme. Mi i dalje vjerujemo u projekat auto-putne poveznice Bijeljine sa Beogradom s jedne strane i Bijeljine sa Banjalukom sa druge strane, a u kasnijoj fazi Bijeljine sa Zvornikom i istočnim dijelom Republike Srpske", kazao je Dodik i naglasio da će pomenuti projekat promijeniti karakter i način života u gradu.

Lider SNSD-a je naglasio kako velikim putevima poput ovog o kome je govorio ljudi dolaze, dok onim malim ljudi odlaze.

"Ono što smo mi činili i radili ovd‌je jeste da smo sve kapitalne projekte završili od bolnice, do odvodnog kanala, do obilaznica koje smo napravili pa sada do izgradnje i održavanja školskog, gradskog, obrazovnog sistema, i policije koji je glavni faktor stabilnosti, a koji je do prije desetak godina bio opterećen kriminalnim grupama, a danas su to pojedinci, nema organizovane bande, osim gradonačelnika,. On je dio dio organizovane grupe koja iznose na blagajnu 10.000KM i podijeli svojim aktivistima bez ikakvih dokaza da oni to trebaju da dobiju", jasan je Dodik.

Što se tiče auto-puta Rača Bijeljina, Dodik je rekao da se na ovom projektu radi uprkos pojedinim poteškoćama te je iskazao uvjerenje da će se do kraja ove građevinske sezone uspjeti otvoriti relaciju od mosta pa do Broca i nastaviti u tom ritmu, a iduće sedmice počinju radovi na izgradnji auto-puta Bijeljina – Brčko Distrikt.

"Za nekih pet do šest dana biće uplaćeno 800.000KM da se u okviru naše crkve gradi vrtić, koji je planira iz sredstva kabineta predsjednika Republike Srpske. S druge strane ovd‌je će naši ljudi prepoznati i uticati na to da se sanira pet kilometara puteva lokalnih riješi. Uradićemo sve da uz jedan generisani program se krene u zapošljavanje pripravnika i to da se pripravnički staž za visoku stručnu smjenu smanji na pola godine, a srednju stručnu spremu smanji na tri", najavio je Dodik.

Lider SNSD-a spomenuo je i kandidatu na predstojećim izborima te je rekao da SNSD danas ima ozbiljnu podršku, oko 40% javnosti.

"Kada bude vrijeme mi ćemo predložiti naše kandidate i izaći na izbore. SNSD danas ima podršku oko 40% javnosti, a preko 70% podrške ima Milorad Dodik i to je trn u oku mnogima. Za nas koji se bavimo putevima, svim onim životnim problemima, rećiću samo da se prema poljoprivrednicima isplaćeni svi podsticaji i za prvi kvartal u Republici Srpskoj, a grad Bijeljina je isplatio tek za 2024. godinu. Trebaju se poljoprivrednici pitati zašto im to radi gradonačelnik jer ako uz poskupljenje sjetve ne dobiju sada novac, pitanje je kako će moći obaviti sjetvu", kazao je Dodik te ponudio priliku da se ponovo sjedne sa poljoprivrednicima u cilju pronalaska rješenja.

Kako je kazao, gradonačelnik Bijeljine je nanio ogromnu štetu gradu i da se građani trebaju pitati gd‌je njihovih 500 miliona KM.

"Da bi to prikrio upire prstom u druge, u Vučića u Dodika. Završi svoj posao, budi perfektan pa onda dijeli lekcije. Ja vodim Republiku 23 godine i pokazujem da u nemogućim okolnostima je održiva a on u mogućim okolnostima ne može da održava ovaj grad čistim, da odveze smeće, ne može da plaća vrtić. Ovo je nepodnošljivo. Neprihvatljivo mi je da postoji mjesto u Republici Srpskoj da vaspitači ne primaju plate i čujem da ni danas ti vaspitači nisu primili plate. Naše politike su uvijek bile jasne i na svjetskom nivou i na lokalnom ovd‌je. Glavni remetilački faktor razvoja Bijeljine kao urbanog i privrednog centra je gradonačelnik i njegova nezakonita politika", zaključio je Dodik.