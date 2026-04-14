Minić: Stanivuković šest godina samo prodaje slike i klipove, nije sposoban da napravi vlast

Draško Stanivuković nije sposoban da napravi vlast niti da bude gradonačelnik Banjaluke, rekao je premijer Republike Srpske Savo Minić na početku TV duela koji se održava u Kući Milanovića u Banjaluci.

"To Banjaluka vidi, Banjaluka je birala vas, ali i odbornike", rekao je Minić.

Istakao je da šest godina Stanivuković prodaje slike i video-klipove.

Zamjerio je da Stanivuković ide sve vrijeme na ličnu priču, te upitao šta je sa svim onim što je obećao, uglavnom infrastrukturne projekte i rješavanje pitanja koja se tiču građana.

Ukazao je da zbog njega trpe građani Banjaluke.

"Kada ste odlučili da dođete ovdje željeli ste da sebe promovišete kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. Koliko Ustav ima članova i koji reguliše predsjednika Republike Srpske", pitao je Minić Stanivukovića koji mu nije odgovorio na to pitanje.